Κολομβία: Συναγερμός για πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις στην ορκωμοσία του νέου προέδρου

Η απερχόμενη κυβέρνηση της Κολομβίας εξέδωσε προειδοποίηση για τον κίνδυνο «τρομοκρατικών ενεργειών» κατά την αυριανή ορκωμοσία του εκλεγμένου προέδρου Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια στην Κάλι. Ο δε λα Εσπριέγια, προερχόμενος από τη σκληρή δεξιά, έχει δεσμευτεί για αυστηρή πολιτική κατά των ένοπλων οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση κοκαΐνης, ενώ οι αρχές έχουν αναπτύξει 11.000 στρατιωτικούς και έχουν απαγορεύσει τις υπερπτήσεις drones.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Προειδοποίηση για τον κίνδυνο «τρομοκρατικών ενεργειών» κατά την αυριανή ορκωμοσία του εκλεγμένου προέδρου της Κολομβίας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, εξέδωσε η απερχόμενη κυβέρνηση της χώρας.
  • Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στην Κάλι, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Κολομβίας, περιοχή όπου έχουν σημειωθεί πρόσφατα επιθέσεις από αντάρτες και δραστηριοποιούνται μη κρατικές ένοπλες οργανώσεις.
  • Ο δε λα Εσπριέγια εξελέγη πρόεδρος με εξαγγελίες για αυστηρή πολιτική κατά των ένοπλων οργανώσεων, ενώ οι αρχές αναπτύσσουν 11.000 στρατιωτικούς και απαγορεύουν τις υπερπτήσεις drones για την ασφάλεια της τελετής.

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Προειδοποίηση για τον κίνδυνο «τρομοκρατικών ενεργειών» κατά την αυριανή ορκωμοσία του εκλεγμένου προέδρου της Κολομβίας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, εξέδωσε η απερχόμενη κυβέρνηση της χώρας.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Κάλι, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Κολομβίας, περιοχή όπου έχουν σημειωθεί πρόσφατα επιθέσεις από αντάρτες.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος, ο οποίος προέρχεται από τη λεγόμενη σκληρή δεξιά, ζήτησε από το κοινοβούλιο η τελετή ορκωμοσίας να πραγματοποιηθεί όχι στην πρωτεύουσα Μπογκοτά, αλλά στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, η οποία βρίσκεται κοντά σε περιοχές όπου δραστηριοποιούνται μη κρατικές ένοπλες οργανώσεις.

Οι αρχές της Κολομβίας εντόπισαν και ακινητοποίησαν την Τετάρτη λεωφορείο παγιδευμένο με εκρηκτικά στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια ενόψει της ορκωμοσίας του εκλεγμένου προέδρου.

Σκληρή γραμμή απέναντι σε αντάρτες και διακινητές ναρκωτικών

Ο 48χρονος δε λα Εσπριέγια εξελέγη πρόεδρος τον Ιούνιο, στηριζόμενος στις εξαγγελίες του για αυστηρή πολιτική απέναντι στις ένοπλες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση κοκαΐνης.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, είχε προαναγγείλει την ανάληψη στρατιωτικής δράσης εναντίον τους, ακόμη και τη διεξαγωγή βομβαρδισμών με τη στήριξη των ΗΠΑ.

Ο υπουργός Άμυνας της απερχόμενης κυβέρνησης είπε χθες ότι υπάρχει λανθάνουσα «απειλή» επιθέσεων την ημέρα της τελετής, στην οποία αναμένεται να παραβρεθούν δεκάδες ξένοι επίσημοι, ανάμεσά τους κάπου δέκα αρχηγοί κρατών.

Οι πρόεδροι της Αργεντινής, της Παραγουάης, της Χιλής και του Ισημερινού αναμένεται να είναι παρόντες, όπως και ο βασιλιάς της Ισπανίας Φίλιππος Στ΄, μεταξύ άλλων ξένων αντιπροσώπων.

«Είναι πολύ πιθανό οι εγκληματίες να αποπειραθούν να εμποδίσουν αυτή τη δημοκρατική διαδικασία με τρομοκρατικές ενέργειες», είπε ο υπουργός Άμυνας, Πέδρο Σάντσες, στον ραδιοφωνικό σταθμό La FM.

Ισχυρά μέτρα ασφαλείας για την τελετή

Οι ένοπλες δυνάμεις αναπτύσσουν 11.000 στρατιωτικούς. Οι αρχές έχουν απαγορεύσει αυστηρά τις υπερπτήσεις drones στην πόλη και γειτονικές κοινότητες, καθώς αντάρτες χρησιμοποιούν μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα στα οποία τοποθετούν εκρηκτικά για να διαπράττουν επιθέσεις.

Η Κάλι βρίσκεται κοντά σε ορεινούς τομείς της νοτιοδυτικής Κολομβίας όπου εντοπίζονται μεγάλες καλλιέργειες κόκας, του φυτού τα φύλλα του οποίου αποτελούν τη βάση στη διαδικασία παρασκευής κοκαΐνης.

Στον γειτονικό νομό Κάουκα δρα παράταξη διαφωνούντων της πρώην οργάνωσης ανταρτών FARC, με επικεφαλής τον αποκαλούμενο Ιβάν Μορδίσκο, τον πλέον καταζητούμενο αντάρτη στην Κολομβία.

Αρχικά, ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια σκόπευε η ορκωμοσία του να γίνει στην Κάουκα. Αναθεώρησε όμως την απόφαση, επικαλούμενος τις καιρικές συνθήκες.

Ο εκατομμυριούχος δικηγόρος και επιχειρηματίας, που κάνει τα πρώτα του βήματα στην πολιτική, απολαμβάνει την υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ και δηλώνει αποφασισμένος να εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά ανταρτών, παραστρατιωτικών οργανώσεων και διακινητών ναρκωτικών.

Παρατηρητές και ειδικοί εκτιμούν ότι οι μη κρατικές ένοπλες οργανώσεις ενισχύθηκαν τα τελευταία χρόνια, εκμεταλλευόμενες τις προσπάθειες του απερχόμενου προέδρου Πέτρο να εξασφαλίσει την ειρήνη μέσω διαπραγματεύσεων.

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