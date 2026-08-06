Έκτακτη σύνοδο του ΟΑΚ για τη Νικαράγουα ζητούν οι ΗΠΑ και σύμμαχοί τους – Στο επίκεντρο η πολιτική του Ορτέγα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Τη σύγκληση έκτακτης συνόδου του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) ζήτησαν οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων κρατών-μελών του περιφερειακού οργανισμού, προκειμένου να εξεταστούν πιθανές κυρώσεις και μέτρα αντίδρασης απέναντι στη Νικαράγουα.

Αφορμή αποτελεί η πρόθεση της κυβέρνησης της Μανάγουα να προχωρήσει σε αποκλεισμό της αντιπολίτευσης από τις εκλογές του 2027, ενώ παράλληλα σχεδιάζει ευρεία αναθεώρηση του Συντάγματος.

Η έκτακτη σύνοδος, σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών, αναμένεται να οργανωθεί πριν από τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον Μάικλ Κόζακ, επικεφαλής του τμήματος για τη Λατινική Αμερική στο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Ουάσινγκτον υπέβαλε το αίτημα κατά τη διάρκεια συνάντησης του διαρκούς συμβουλίου του ΟΑΚ, ο οποίος έχει την έδρα του στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Πάντως η ψηφοφορία επί του αιτήματος, που υποβλήθηκε γραπτώς κι υποστηρίχτηκε εκ προοιμίου από την Αργεντινή, τον Παναμά, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη, αναβλήθηκε για να συνεχιστούν οι συνομιλίες, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στον ΟΑΚ.

Η Νικαράγουα, αντιμέτωπη με αυξανόμενη διπλωματική απομόνωση στην περιοχή, αποχώρησε από τον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) το Νοέμβριο του 2023.

Η προτεινόμενη συνταγματική αναθεώρηση στη Νικαράγουα, την οποία προωθεί ο πρόεδρος Ντανιέλ Ορτέγα, προβλέπει μεταξύ άλλων τον αποκλεισμό της αντιπολίτευσης από τις εκλογικές διαδικασίες, καθώς και την παράταση της προεδρικής θητείας από τα έξι στα επτά έτη.

Η πρόθεση του Ντανιέλ Ορτέγα, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2007, να αποκλείσει την αντιπολίτευση από τις γενικές εκλογές του 2027 έχει προκαλέσει έντονες διεθνείς αντιδράσεις.

Το 2025, άλλη αναθεώρηση του Συντάγματος είχε αυξήσει τη διάρκεια της προεδρικής θητείας από τα πέντε στα έξι χρόνια, ενώ αναγόρευσε τη Ροσάριο Μουρίγιο, τη σύζυγο και ως τότε αντιπρόεδρο του κ. Ορτέγα, συμπρόεδρο.

Το ζευγάρι Ορτέγα-Μουρίγιο κυβερνά τη μικρή χώρα της κεντρικής Αμερικής με σιδηρά πυγμή, ειδικά μετά την εξέγερση του 2018 και την καταστολή της με πάνω από 300 νεκρούς, κατά τον ΟΗΕ. Η κυβέρνηση είχε χαρακτηρίσει τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις απόπειρα πραξικοπήματος ενορχηστρωμένη από τις ΗΠΑ.