Ιράν: «Πολύ δύσκολη» η επικοινωνία με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δηλώνει ο Πεζεσκιάν

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ανέφερε σε συνέντευξή του, η οποία μεταδόθηκε σήμερα από την κρατική τηλεόραση, ότι η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έχει καταστεί «τώρα πολύ δύσκολη».
Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντα του ανώτατου ηγέτη, διαδεχόμενος τον πατέρα του, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια μίας από τις πρώτες αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.
IRANIAN PRESIDENT PEZESHKIAN:
“Communicating with Mojtaba Khamenei is very difficult now, but his presence is a significant source of strength for us, allowing us to maintain the process. pic.twitter.com/36OTHJqHsH
— Global War Monitor (@GWarMonitor) August 5, 2026