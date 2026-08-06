Ιράν: «Πολύ δύσκολη» η επικοινωνία με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δηλώνει ο Πεζεσκιάν

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ανέφερε σε συνέντευξή του, η οποία μεταδόθηκε σήμερα από την κρατική τηλεόραση, ότι η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έχει καταστεί «τώρα πολύ δύσκολη».

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντα του ανώτατου ηγέτη, διαδεχόμενος τον πατέρα του, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια μίας από τις πρώτες αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.