Ιράν: «Πολύ δύσκολη» η επικοινωνία με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δηλώνει ο Πεζεσκιάν

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έχει καταστεί «πολύ δύσκολη», ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που διαδέχθηκε τον πατέρα του, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος πέθανε μετά από αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έχει καταστεί «τώρα πολύ δύσκολη».
  • Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντα του ανώτατου ηγέτη.
  • Ο πατέρας του, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια μίας από τις πρώτες αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

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Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ανέφερε σε συνέντευξή του, η οποία μεταδόθηκε σήμερα από την κρατική τηλεόραση, ότι η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έχει καταστεί «τώρα πολύ δύσκολη».

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντα του ανώτατου ηγέτη, διαδεχόμενος τον πατέρα του, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια μίας από τις πρώτες αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

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