Βόλος: Περιορίστηκε η πυρκαγιά στα Αϊβαλιώτικα

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης σε χορτολιβαδική περιοχή πάνω από το αρχαίο θέατρο Δημητριάδος, στην περιοχή Αϊβαλιώτικα του Βόλου.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με εννέα πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και δύο πεζοπόρα τμήματα. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, περιορίζοντας την εξάπλωσή της.

Από την πυρκαγιά δεν κινδύνευσαν κατοικημένες περιοχές.