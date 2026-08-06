Βόλος: Περιορίστηκε η πυρκαγιά στα Αϊβαλιώτικα

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης σε χορτολιβαδική περιοχή στα Αϊβαλιώτικα του Βόλου, πάνω από το αρχαίο θέατρο Δημητριάδος. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 32 πυροσβέστες και εννέα οχήματα, έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο λίγο πριν τα μεσάνυχτα, χωρίς να κινδυνεύσουν κατοικημένες περιοχές.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυρκαγιά εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης σε χορτολιβαδική περιοχή στα Αϊβαλιώτικα του Βόλου, πάνω από το αρχαίο θέατρο Δημητριάδος.
  • Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με εννέα πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και δύο πεζοπόρα τμήματα.
  • Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο. Από την πυρκαγιά δεν κινδύνευσαν κατοικημένες περιοχές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης σε χορτολιβαδική περιοχή πάνω από το αρχαίο θέατρο Δημητριάδος, στην περιοχή Αϊβαλιώτικα του Βόλου.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με εννέα πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και δύο πεζοπόρα τμήματα. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, περιορίζοντας την εξάπλωσή της.

Από την πυρκαγιά δεν κινδύνευσαν κατοικημένες περιοχές.

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