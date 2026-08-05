Χαράδρα του Βίκου: Ολοκληρώθηκε η μεταφορά 51χρονης Ισραηλινής που είχε τραυματιστεί στο πόδι

Δώδεκα πυροσβέστες μετέφεραν σε ασφαλές σημείο μία 51χρονη Ισραηλινή, η οποία τραυματίστηκε στο κάτω άκρο ενώ διέσχιζε τη χαράδρα του Βίκου. Η γυναίκα παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 5 Αυγούστου 2026 η επιχείρηση μεταφοράς μιας 51χρονης Ισραηλινής, η οποία τραυματίστηκε στο κάτω άκρο της ενώ διέσχιζε τη χαράδρα του Βίκου.
  • Η περιπατήτρια κάλεσε τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, με τις Αρχές να προχωρούν άμεσα στον γεωεντοπισμό της. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 12 πυροσβέστες από την 5η ΕΜΑΚ και τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων.
  • Η 51χρονη αποτελούσε μέλος επταμελούς ομάδας που ακολουθούσε την πεζοπορική διαδρομή από το Μονοδένδρι προς το Πάπιγκο, τραυματιζόμενη σε δύσβατο σημείο, στη θέση Κλίμα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (5/8) η επιχείρηση μεταφοράς μιας 51χρονης Ισραηλινής, η οποία τραυματίστηκε στο πόδι της ενώ διέσχιζε τη χαράδρα του Βίκου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό τις μεσημεριανές ώρες. Η περιπατήτρια κάλεσε τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 και οι Αρχές προχώρησαν άμεσα στον γεωεντοπισμό της.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 12 πυροσβέστες από την 5η ΕΜΑΚ και τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων.

Η 51χρονη αποτελούσε μέλος επταμελούς ομάδας, η οποία ακολουθούσε την πεζοπορική διαδρομή από το Μονοδένδρι προς το Πάπιγκο. Η γυναίκα τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο, στη θέση Κλίμα.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν την τραυματισμένη περιπατήτρια, την τοποθέτησαν σε φορείο και τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την παρέλαβε για τη διακομιδή της.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε περίπου στις 22:00 το βράδυ της Τετάρτης.

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