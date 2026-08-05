Χαράδρα του Βίκου: Ολοκληρώθηκε η μεταφορά 51χρονης Ισραηλινής που είχε τραυματιστεί στο πόδι

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Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (5/8) η επιχείρηση μεταφοράς μιας 51χρονης Ισραηλινής, η οποία τραυματίστηκε στο πόδι της ενώ διέσχιζε τη χαράδρα του Βίκου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό τις μεσημεριανές ώρες. Η περιπατήτρια κάλεσε τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 και οι Αρχές προχώρησαν άμεσα στον γεωεντοπισμό της.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 12 πυροσβέστες από την 5η ΕΜΑΚ και τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων.

Η 51χρονη αποτελούσε μέλος επταμελούς ομάδας, η οποία ακολουθούσε την πεζοπορική διαδρομή από το Μονοδένδρι προς το Πάπιγκο. Η γυναίκα τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο, στη θέση Κλίμα.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν την τραυματισμένη περιπατήτρια, την τοποθέτησαν σε φορείο και τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την παρέλαβε για τη διακομιδή της.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε περίπου στις 22:00 το βράδυ της Τετάρτης.