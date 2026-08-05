Conference League: Ο Απόλλων Λεμεσού «άλωσε» τη Νορβηγία, 0-1 την Μπραν

Ο Απόλλων Λεμεσού πέτυχε σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 0-1 απέναντι στην Μπραν στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τον Γ' προκριματικό γύρο του Conference League. Το μοναδικό τέρμα σημείωσε ο Άλεν Όζμπολτ, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στην κυπριακή ομάδα ενόψει της ρεβάνς. Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στα play off τον ηττημένο του ζευγαριού ΠΑΟΚ-Άντερλεχτ.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 0-1 απέναντι στην Μπραν πέτυχε ο Απόλλων Λεμεσού, στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τον Γ’ προκριματικό γύρο του Conference League.
  • Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σημείωσε στο 22ο λεπτό ο Άλεν Όζμπολτ, δίνοντας στην κυπριακή ομάδα σημαντικό προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς που θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα στην Κύπρο.
  • Ο νικητής απ’ το συγκεκριμένο ζευγάρι θα αντιμετωπίσει στα play off του Conference League, τον ηττημένο του ζευγαριού ΠΑΟΚ-Άντερλεχτ στον Γ’ προκριματικό του Europa League.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 0-1 απέναντι στην Μπραν πέτυχε ο Απόλλων Λεμεσού, στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τον Γ’ προκριματικό γύρο του Conference League.

Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σημείωσε στο 22ο λεπτό ο Άλεν Όζμπολτ, δίνοντας στην κυπριακή ομάδα σημαντικό προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς που θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα στην Κύπρο.

Ο νικητής απ’ το συγκεκριμένο ζευγάρι θα αντιμετωπίσει στα play off του Conference League, τον ηττημένο του ζευγαριού ΠΑΟΚΆντερλεχτ στον Γ’ προκριματικό του Europa League.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΜΠΡΑΝ (Έιρικ Χόρνελαντ, 4-3-3): Ντίνγκελαντ, Ντε Ρόβε, Πάλεσεν, Πέντερσεν, Σόλτβελντ, Ίνγκασον (68′ Βάσμπεργκ), Σόρενσεν, Γκούντμουντσον (86′ Φίνε), Έρικσεν, Χολμ (69′ Μάγκνουσον), Κάστρο.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (Ερνάν Λοσάντα, 4-3-3): Κουν, Γκασπάρ, Κονομής (57′ Αϊβού), Κβίντα, Μαλεκκίδης, Λιούμπιτς, Βέισμπεκ (75′ Ροντρίγκες), Μπράουν, Εσκρίτσε (86′ Μπαλογιάννης), Μπράντον Τόμας (86′ Ζήνωνος), Όζμπολτ (75′ Ντουόντου).

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