Πότε ξεκινούν οι δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα; Αυτές είναι οι 6 πιο επικίνδυνες εβδομάδες του έτους

Η χειρότερη περίοδος για την εκδήλωση μεγάλων δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα είναι οι έξι εβδομάδες από το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου έως το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου, σύμφωνα με ανάλυση του meteo.gr/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Φωτιά - Κιθαιρώνας
Πηγή: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σύμφωνα με ανάλυση του meteo.gr/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η χειρότερη περίοδος για μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα είναι οι έξι εβδομάδες από το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου μέχρι και το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου.
  • Η ξήρανση της καύσιμης ύλης, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι δημιουργούν τις κατάλληλες πυρομετεωρολογικές συνθήκες για τη γρήγορη εξάπλωση των δασικών πυρκαγιών.
  • Λόγω της κλιματικής αλλαγής, το meteo επισημαίνει ότι είναι πιθανό να εμφανίζονται συχνότερα δασικές πυρκαγιές τόσο νωρίς όσο και αργά μέσα στην αντιπυρική περίοδο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ποια είναι η χειρότερη περίοδος για την εκδήλωση μεγάλων δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας;

Νέο συγκλονιστικό βίντεο από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό – «Πέρασε από πάνω μας»

Σύμφωνα με ανάλυση του meteo.gr/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών για τις μεγάλές φωτιές στην Ελλάδα από το 2007 μέχρι και σήμερα η χειρότερη περίοδος είναι οι έξι εβδομάδες από το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου μέχρι και το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου, περίοδος κατά την οποία έχουν σημειωθεί οι 23 μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές.

Η ξήρανση της καύσιμης ύλης, οι υψηλές θερμοκρασίες της εποχής αλλά και οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν, στις περισσότερες περιπτώσεις, δημιουργούν τις κατάλληλες πυρομετεωρολογικές συνθήκες για τη γρήγορη εξάπλωση των δασικών πυρκαγιών.

Ωστόσο, όπως σημειώνει το meteo, υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις, όπως για παράδειγμα, η μεγάλη φωτιά στην Πάρνηθα στα τέλη Ιουνίου του 2007, η μεγάλη δασική πυρκαγιά στον Σχίνο Κορινθίας στα μέσα Μαΐου του 2021 και η μεγάλη πυρκαγιά στην Κορινθία στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2024.

Λόγω της γρήγορης επιδείνωσης των μετεωρολογικών συνθηκών τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, είναι αρκετά πιθανό να εμφανίζονται συχνότερα δασικές πυρκαγιές τόσο νωρίς αλλά και αργά μέσα στην αντιπυρική περίοδο, επισημαίνει το meteo.

Σημειώνεται ότι για την ανάλυση έχουν επιλεγεί οι πυρκαγιές που έχουν κάψει περισσότερα από 40.000 στρέμματα, με την προσθήκη της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι.

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ