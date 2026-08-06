Νοσοκομείο Ζακύνθου: Πάνω από 200 ασθενείς ημερησίως στα επείγοντα – Οκτώ γυναίκες έχουν καταγγείλει βιασμό από τις 15 Ιουνίου

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η προσέλευση ασθενών στο Νοσοκομείο Ζακύνθου, καθώς περισσότεροι από 200 άνθρωποι αναζητούν καθημερινά ιατρική φροντίδα στα επείγοντα, σύμφωνα με στοιχεία που γνωστοποίησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Η αυξημένη τουριστική κίνηση, κυρίως στην περιοχή του Λαγανά, έχει επιβαρύνει σημαντικά τη λειτουργία του νοσοκομείου και έχει εντείνει την πίεση που δέχεται το υγειονομικό προσωπικό. Σύμφωνα με το κο. Γιαννάκο, οι εργαζόμενοι καλούνται να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες υπό συνθήκες εργασιακής εξάντλησης και με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού.

Το Νοσοκομείο Ζακύνθου εφημερεύει καθημερινά και εξετάζει περίπου 200 ασθενείς την ημέρα, παρότι διαθέτει μικρότερη δυναμικότητα σε σύγκριση με τα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής. Όπως επισημαίνει ένα μεγάλο νοσοκομείο της Αττικής εφημερεύει συνήθως κάθε τέσσερις ημέρες και εξετάζει από 800 έως 1.000 ασθενείς σε κάθε εφημερία.

Περίπου το 80% των ανθρώπων που προσέρχονται στα επείγοντα της Ζακύνθου είναι τουρίστες, οι περισσότεροι από τους οποίους προέρχονται από την περιοχή του Λαγανά. Τα συχνότερα περιστατικά αφορούν οξείες δηλητηριάσεις από κατανάλωση αλκοόλ και τραυματισμούς από τη χρήση τετράτροχων οχημάτων, γνωστών ως «γουρούνες».

Οκτώ περιστατικά αναφερόμενων βιασμών

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τα περιστατικά γυναικών που προσέρχονται στο νοσοκομείο και αναφέρουν ότι έχουν υποστεί βιασμό.

Από τις 15 Ιουνίου έως σήμερα, οκτώ τουρίστριες ζήτησαν ιατρική φροντίδα στο Νοσοκομείο Ζακύνθου, αναφέροντας ότι είχαν πέσει θύματα βιασμού. Τα περισσότερα από αυτά τα περιστατικά συνδέονται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με την περιοχή του Λαγανά.

Το προσωπικό του νοσοκομείου ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία, ενώ η Εισαγγελία διέταξε τη διενέργεια ιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης από τους γυναικολόγους του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, δεν ασκήθηκαν διώξεις, καθώς οι γυναίκες δεν αποκάλυψαν τα ονόματα των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται και δεν υπέβαλαν μηνυτήριες αναφορές.

Κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους είχαν καταγραφεί περίπου δύο ανάλογα περιστατικά. Αναφέρει ακόμη ότι, πριν από δύο ημέρες, μία Ιταλίδα τουρίστρια χρειάστηκε εξειδικευμένη ιατρική αντιμετώπιση για τραύματα που, σύμφωνα με την καταγγελία της, προκλήθηκαν από βιασμό.

Η δήλωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος καταδίκασε τα αναφερόμενα περιστατικά και υπογράμμισε τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες εργάζεται το προσωπικό των υγειονομικών μονάδων στα νησιά.

«Είναι αποτρόπαιο και εξευτελιστικό αυτό που συμβαίνει σε βάρος των γυναικών, καθώς κάποιοι εκμεταλλεύονται την κατάσταση μέθης στην οποία βρίσκονται στην περιοχή του Λαγανά. Γενικότερα, αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια στους συναδέλφους που εργάζονται στα νοσοκομεία των νησιών μας και προσπαθούν, αν και είναι ελάχιστοι και αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις, να προσφέρουν ασφαλείς υπηρεσίες σε συνθήκες εργασιακής εξάντλησης. Τα επείγοντα θυμίζουν, ως προς την επισκεψιμότητα, μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής».