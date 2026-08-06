Φρίκη στην Ταϊλάνδη: Πρώην κρατούμενοι δολοφόνησαν 2 αδέρφια από την Ρωσία για να κλέψουν τη μηχανή τους

Η Ταϊλάνδη συγκλονίζεται από την υπόθεση δύο ανδρών που κατηγορούνται για πέντε στυγερές δολοφονίες, με κίνητρο την αρπαγή μιας μοτοσικλέτας και ενός φορτηγού. Η αποκάλυψη των εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας δύο Ρώσων αδελφών και μιας οικογένειας, έχει προκαλέσει έντονη κατακραυγή, ειδικά λόγω της πρόσφατης αποφυλάκισης των βασικών κατηγορουμένων.

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Διεθνή Νέα

Τα δύο αδέρφια που δολοφονήθηκαν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κατακραυγή προκαλεί στην Ταϊλάνδη η υπόθεση δύο ανδρών, που κατηγορούνται για πέντε στυγερές δολοφονίες με κίνητρο την αρπαγή οχημάτων.
  • Οι αρχές συνέλαβαν δύο άνδρες που κατηγορούνται για τη δολοφονία δύο Ρώσων αδελφών για μια μοτοσικλέτα, ενώ αποκαλύφθηκε και τριπλή δολοφονία μιας οικογένειας για ένα φορτηγάκι.
  • Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με τον πρωθυπουργό να εκφράζει συγγνώμη και οργή να επικρατεί για την πρόσφατη αποφυλάκιση των βασικών κατηγορουμένων.

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Σοκ και έντονη κατακραυγή προκαλεί στην Ταϊλάνδη, η υπόθεση δύο ανδρών, που κατηγορούνται για πέντε στυγερές δολοφονίες, με μοναδικό κίνητρο την αρπαγή μιας μοτοσικλέτας και ενός φορτηγού. Η αποκάλυψη των εγκλημάτων, έφερε στο φως, μια από τις πιο αποτρόπαιες υποθέσεις των τελευταίων ετών.

Δολοφονία δύο Ρώσων αδελφών για μια μοτοσικλέτα

Οι αστυνομικές  Αρχές συνέλαβαν τον 43χρονο Τάνα Πονγκ Κερντόνγκ και τον 39χρονο Τονγκτσάι Τονγκ Σκρινίλ, οι οποίοι κατηγορούνται ότι δολοφόνησαν τον 17χρονο Ρόμαν Ναζίμοφ και τη 22χρονη αδελφή του, Νταϊάνα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ανήλικος πυροβολήθηκε όταν προσπάθησε να αντισταθεί, ενώ η αδελφή του ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου.

Τα δύο αδέλφια είχαν εξαφανιστεί στις 26 Ιουλίου, όταν έφυγαν από το σπίτι τους με τη μοτοσικλέτα τους. Η μητέρα τους δήλωσε την εξαφάνισή τους και οι έρευνες οδήγησαν στις 31 Ιουλίου, στον εντοπισμό των σορών τους, θαμμένων σε ρηχό λάκκο, μέσα σε δασική έκταση στην επαρχία Τσονμπούρι.

 

Αποκαλύφθηκε και τριπλή δολοφονία – Οργή για την πρόσφατη αποφυλάκιση των κατηγορουμένων

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν ακόμη αυτοσχέδιο τάφο, σε κοντινή φυτεία με καρύδες. Εκεί βρέθηκαν νεκροί ένας πατέρας, η σύζυγός του και η 18χρονη κόρη τους, οι οποίοι, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, δολοφονήθηκαν, ώστε οι δράστες να αρπάξουν το φορτηγάκι της οικογένειας.

 


Για την υπόθεση, έχουν συλληφθεί ακόμη δύο άνδρες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες, για συνέργεια στις δολοφονίες.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και σε πολιτικό επίπεδο. Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, εξέφρασε δημόσια τη συγγνώμη του προς τους συγγενείς των θυμάτων με καταγωγή από τη Ρωσία, διαβεβαιώνοντας, ότι οι βασικοί κατηγορούμενοι, δεν πρόκειται να αφεθούν ελεύθεροι με εγγύηση.

 

 

Παράλληλα, έντονη είναι η οργή της κοινής γνώμης, καθώς έγινε γνωστό ότι οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι, είχαν αποφυλακιστεί πρόσφατα. Ο 43χρονος, που φέρεται ως επικεφαλής της ομάδας, είχε εκτίσει ποινή επτά ετών για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ το αρμόδιο υπουργείο, υποστήριξε ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι συνεργοί του, αποφυλακίστηκαν σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

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