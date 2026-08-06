Ρωσικό πλήγμα σε πλοίο στα ουκρανικά ύδατα της Μαύρης Θάλασσας – Ένας νεκρός

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Ρωσική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε πλοίο υπό ξένη σημαία με φορτίο δημητριακών στα ουκρανικά ύδατα της Μαύρης Θάλασσας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα μέλος του πληρώματος και να προκληθεί πυρκαγιά, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης της Οδησσού Ολεχ Κίπερ.

Η ουκρανική διοίκηση θαλάσσιων λιμένων ανακοίνωσε πως το πλοίο «Mera Queen», με σημαία Γουινέας – Μπισάου, επλήγη αργά το βράδυ της Τετάρτης (05/08).

Εδώ και περισσότερο από έναν μήνα, η Ρωσία εντείνει τις προσπάθειές της να στραγγαλίσει το εμπόριο και τις εξαγωγές της Ουκρανίας εξαπολύοντας σχεδόν καθημερινές επιθέσεις στα λιμάνια της χώρας στη Μαύρη Θάλασσα.