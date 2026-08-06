Βίντεο δείχνει Ρώσο στρατιώτη να φορά ροζ φόρεμα και να κακοποιείται από τον διοικητή του

Ένα νέο οπτικοακουστικό υλικό άγνωστης προέλευσης, που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επαναφέρει στο προσκήνιο, το ζήτημα των τιμωριών και της μεταχείρισης των στρατιωτών, που υπηρετούν στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Στο βίντεο, εμφανίζεται ένας Ρώσος στρατιώτης, εξαναγκασμένος να φορά ένα ροζ γυναικείο φόρεμα, να κουλουριάζεται στη γωνία ενός καταφυγίου, ενώ ο διοικητής του τον εξευτελίζει και τον χτυπά επανειλημμένα με ένα σιδερένιο αντικείμενο.

🇺🇦 🇷🇺 #UPDATE

Disturbing footage reveals severe abuse in the Russian military!

​A Russian soldier who allegedly abandoned his position was forced into a dress, placed in a pit, and beaten by his commander. He was threatened to be sent on an assault mission wearing the dress.… pic.twitter.com/rnkPCUNtW0 — Burak Keskin (@Burak_Keskin85) August 5, 2026

Εξευτελισμός και απειλές για αποστολές στην πρώτη γραμμή

Ο στρατιώτης, εμφανώς τρομοκρατημένος και τρέμοντας, προσπαθεί να καλύψει το κεφάλι του με τα χέρια, επικαλούμενος τραυματισμό από σφαίρα στο χέρι. Ο αξιωματικός απορρίπτει τον ισχυρισμό ως «απλή αμυχή» και εξαπολύει ύβρεις για την απόπειρα του υφισταμένου του, να εγκαταλείψει τη θέση του.

Η τιμωρία δεν περιορίζεται στη σωματική βία. Ο διοικητής απειλεί ανοιχτά τον στρατιώτη, ότι την επομένη θα σταλεί στην πρώτη γραμμή του μετώπου, στις λεγόμενες επιθέσεις «μηχανής κιμά», να φοράει το ίδιο φόρεμα και χωρίς το δικαίωμα να κρατά τυφέκιο.

Συστηματικό μοτίβο αυστηρών τιμωριών

Το περιστατικό αυτό προστίθεται σε μια σειρά παρόμοιων καταγραφών, που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Σε προηγούμενα βίντεο, Ρώσοι στρατιώτες εμφανίζονταν να ξυλοκοπούνται σχεδόν γυμνοί, επειδή εξέφρασαν την πρόθεση να καταγγείλουν τις συνθήκες των εφόδων, ενώ σε άλλη περίπτωση στρατιώτης τυλίχθηκε με μεμβράνη περιτυλίγματος και κρεμάστηκε ανάποδα από δέντρο ως ποινή.

Αναλυτές σημειώνουν ότι τα φαινόμενα αυτά αντανακλούν ένα πάγιο μοτίβο ακραίας βίας ,από πλευράς διοικητών προς φαντάρους, που αρνούνται να εκτελέσουν διαταγές, ή εγκαταλείπουν τα πόστα τους ή παραμένουν σε αναρρωτικές άδειες.

Οι απώλειες στο μέτωπο και η κατάσταση στο πεδίο

Οι εσωτερικές αυτές εντάσεις εκδηλώνονται σε μια περίοδο υψηλής πίεσης, στο μέτωπο της Ουκρανίας. Η εκτεταμένη χρήση προηγμένων drones από τις ουκρανικές δυνάμεις, έχει μειώσει δραματικά το προσδόκιμο επιβίωσης των νεοσύλλεκτων στην πρώτη γραμμή, ενώ οι απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό, παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές.

Την ίδια στιγμή, οι μάχες συνεχίζονται με σφοδρότητα σε κρίσιμους αμυντικούς κόμβους της περιοχής του Ντονέτσκ, όπως η Κοστιαντινίβκα, ενώ παράλληλα καταγράφεται κλιμάκωση των ουκρανικών πληγμάτων μεγάλης εμβέλειας σε ρωσικές υποδομές, διυλιστήρια και εγκαταστάσεις logistics, εντός της ρωσικής επικράτειας.

Περσινό δημοσίευμα της εφημερίδας Sunday Times

Σύμφωνα με δημοσίευμα των The Sunday Times, το Κίεβο υποστηρίζει ότι έχει συγκεντρώσει στοιχεία από συνομιλίες στην πλατφόρμα Telegram, τα οποία φέρονται να καταγράφουν τουλάχιστον πέντε περιστατικά κανιβαλισμού μεταξύ Ρώσων στρατιωτών στο ουκρανικό μέτωπο. Οι ουκρανικές Aρχές, αναφέρουν ότι διαθέτουν φωτογραφίες και ηχητικά αποσπάσματα, ωστόσο οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές, ενώ η ρωσική πλευρά τις απορρίπτει ως «κατασκευασμένες».

Το πρώτο περιστατικό που έγινε γνωστό, αφορά ηχητικό υλικό που δημοσιοποίησε η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών τον Ιούνιο του 2025. Σε αυτό φέρεται να καταγράφεται συνομιλία Ρώσων στρατιωτικών, σχετικά με στρατιώτη που δολοφόνησε και στη συνέχεια «έφαγε» συνάδελφό του.

Στη συνέχεια, τον Νοέμβριο του 2025, φέρεται να σημειώθηκε ακόμη ένα περιστατικό στην περιοχή του Ντονέτσκ. Σύμφωνα με τις ουκρανικές πηγές, Ρώσος στρατιώτης με το διακριτικό «Khromoy», μέλος του 95ου Συντάγματος της 5ης Ανεξάρτητης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Φρουράς, σκότωσε δύο συναδέλφους του και επιχείρησε να καταναλώσει μέρος της σορού του ενός.

‼️🇺🇦☠️ Shooting retreating troops, “punishment pits,” and the “tree of truth”: an investigation into war crimes by Syrsky’s “meat grinder” regiments ▪️The Ukrainian outlet *Texty* published a report detailing atrocities committed by fighters of the AFU’s 225th Separate Assault… pic.twitter.com/7g3vACV3d2 — Alex Santic (@TopofMurrayHill) July 31, 2026

Η υπόθεση φέρεται να γνωστοποιήθηκε μέσω Telegram στον υποδιοικητή τάγματος αναγνώρισης, ενώ φωτογραφικό υλικό που εξετάστηκε από χειρουργό φέρεται να έδειχνε τραύματα που δεν αντιστοιχούσαν σε τυπικές πολεμικές κακώσεις.

Παράλληλα, οι ουκρανικές Αρχές κάνουν λόγο και για άλλες συνομιλίες στις οποίες Ρώσοι στρατιώτες καταγγέλλουν αντίστοιχα περιστατικά, ενώ σε μία περίπτωση διοικητής εμφανίζεται να επιπλήττει υφιστάμενό του, για παρόμοια συμπεριφορά. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι φερόμενοι ως δράστες ενδέχεται να βρίσκονταν σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση λόγω των συνθηκών του πολέμου.

Απαντώντας στις κατηγορίες, η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο, χαρακτήρισε τις πληροφορίες προϊόν ουκρανικής στρατιωτικής προπαγάνδας, υποστηρίζοντας ότι παρόμοιοι ισχυρισμοί έχουν χρησιμοποιηθεί και σε παλαιότερες πολεμικές συγκρούσεις για τη δυσφήμιση του αντιπάλου.

Το ίδιο δημοσίευμα επισημαίνει επίσης ότι υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ελλείψεις στον ανεφοδιασμό των ρωσικών δυνάμεων, με αιχμαλώτους να καταγγέλλουν προβλήματα σίτισης στο μέτωπο. Παράλληλα, αναφέρεται ότι περίπου 10.000 Ρώσοι στρατιώτες παραδόθηκαν οικειοθελώς κατά το προηγούμενο έτος. Παρά τα στοιχεία που επικαλείται η ουκρανική πλευρά, οι καταγγελίες για τα περιστατικά κανιβαλισμού παραμένουν ανεπιβεβαίωτες από ανεξάρτητους φορείς.

Κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα, εάν όλες οι αναφορές για βασανιστήρια στον ρωσικό στρατό, ανταποκρίνονται ή όχι πλήρως στην πραγματικότητα.

Σε περιόδους πολέμου και έντονης αντιπαράθεσης, οι πληροφορίες μπορεί να βασίζονται σε τεκμηριωμένα στοιχεία, αλλά είναι επίσης πιθανό να επηρεάζονται από προπαγάνδα, υπερβολές, ελλιπή δεδομένα ή παραπληροφόρηση.

Πηγή: Daily Mail