Συγκίνηση στο «ύστατο χαίρε» στον Λάκη Χαλκιά

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Την θλίψη σκόρπισε τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, η είδηση του θανάτου του Λάκη Χαλκιά. Ο σπουδαίος τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή στις 2 Αυγούστου, σε ηλικία 82 ετών. Την Πέμπτη 6 Αυγούστου συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, αλλά και απλός κόσμος λένε το «ύστατο χαίρε» σε έναν άνθρωπο που έγραψε τη δική του ιστορία στον χώρο του πενταγράμμου, στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Από τις 10:00, η σορός του Λάκη Χαλκιά βρισκόταν στην αίθουσα του κοιμητηρίου, για προσκύνημα. Πολλοί είναι εκείνοι που θέλησαν να πουν το τελευταίο «αντίο» στον αείμνηστο καλλιτέχνη, ανάμεσά τους ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Αρκετά ήταν και τα στεφάνια που στάλθηκαν στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων, με τα οποία ο καλλιτεχνικός και ο πολιτικός κόσμος «αποχαιρέτησε» τον σπουδαίο τραγουδιστή και συλλυπήθηκε την οικογένειά του για την απώλειά της.

Από τα στεφάνια ξεχωρίζει αυτό που έστειλε ο Μιχάλης Βιολάρης, στο οποίο ο καταξιωμένος ερμηνευτής έγραψε: «Καλό ταξίδι στο φως αγαπημένε μου φίλε Λάκη».

Ποιος ήταν ο Λάκης Χαλκιάς

Ο Λάκης Χαλκιάς, κατά κόσμον Μιχάλης Χαλκιόπουλος, γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 1943 και προερχόταν από τη μουσική οικογένεια των Χαλκιάδων, όντας γιος του σπουδαίου κλαρινίστα Τάσου Χαλκιά.

Ξεκίνησε να ασχολείται με το τραγούδι από μικρός και εξελίχθηκε σε πολυοργανίστα. Στη διάρκεια της πορείας του συνεργάστηκε με κορυφαίους εκπροσώπους του ελληνικού τραγουδιού, ενώ συνέβαλε σημαντικά στη διατήρηση της δημοτικής και λαϊκής μουσικής παράδοσης.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του εμφανίστηκε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συνεργάστηκε με σημαντικούς καλλιτέχνες και συνθέτες, όπως ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ενώ συμμετείχε σε σημαντικές μουσικές παραγωγές και παραστάσεις.

Το 1984 δέχτηκε την πρόταση να μελοποιήσει αποσπάσματα από την «Ιλιάδα» του Ομήρου, ενώ τον ίδιο χρόνο εμφανίστηκε στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού με την «Οδύσσεια» του Ν. Καζαντζάκη σε μουσική Νίκου Μαμαγκάκη.