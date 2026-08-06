Ουγκάντα: Νεκρός από άγριο ξυλοδαρμό ο αρχηγός της ιστορικής ποδοσφαιρικής ομάδας SC Villa έπειτα από ληστεία

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Ουγκάντα, μετά τον τραγικό θάνατο του Ντέιβιντ Οουόρι, ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους ποδοσφαιριστές της χώρας και αρχηγού της ιστορικής SC Villa. Ο 27χρονος διεθνής υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του, έπειτα από άγρια επίθεση που δέχθηκε από φερόμενους ληστές έξω από το σπίτι του, στην Καμπάλα, προκαλώντας κύμα θλίψης αλλά και έντονες αντιδράσεις, για τη διαρκώς αυξανόμενη βία στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Outrage as Ugandan football captain murdered in street gang attack https://t.co/6vbmmholEC — BBC News (World) (@BBCWorld) August 6, 2026

Άγρια επίθεση έξω από το σπίτι του

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Οουόρι δέχθηκε επίθεση το βράδυ της Τρίτης (4/8/2026), όταν ομάδα δραστών, επιχείρησε να του αφαιρέσει το κινητό τηλέφωνο και τα προσωπικά του αντικείμενα. Ο ποδοσφαιριστής φέρεται να αντιστάθηκε, με αποτέλεσμα οι δράστες να τον χτυπήσουν επανειλημμένα με πέτρες από κυβόλιθους, αφήνοντάς τον αναίσθητο πριν διαφύγουν.

Ο εκπρόσωπος της SC Villa, Ασάν Κασίνγκιε, δήλωσε ότι ο αρχηγός της ομάδας έπεσε σε ενέδρα λίγα μόλις μέτρα από την οικία του, στην περιοχή Μακίντιε της Καμπάλα. Αρχικά μεταφέρθηκε σε κοντινή κλινική και στη συνέχεια σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όμως την Τετάρτη (5/8/2026), υπέκυψε στα τραύματά του.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα, ενώ οι αρχές συλλέγουν στοιχεία και αναζητούν τους δράστες της δολοφονικής επίθεσης.

Ο ηγέτης της SC Villa και της εθνικής Ουγκάντας

Ο Ντέιβιντ Οουόρι, ήταν μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του ποδοσφαίρου της Ουγκάντας. Αγωνιζόταν ως δεξιός αμυντικός αλλά και ως μέσος, ενώ είχε φορέσει τη φανέλα της εθνικής ομάδας, των «Cranes», συμμετέχοντας στα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής το 2021.

Μετά τη διετή παρουσία του στην Ισπανία, επέστρεψε στη SC Villa το 2023 και αποτέλεσε βασικό πυλώνα της ομάδας που κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2024, χαρίζοντας στον σύλλογο τον πρώτο τίτλο ύστερα από δύο δεκαετίες και τον 17ο συνολικά στην ιστορία του.

Η προσφορά και η προσωπικότητά του είχαν οδηγήσει τη διοίκηση στην ανανέωση του συμβολαίου του έως τον Ιανουάριο του 2027, ενώ θεωρούνταν βέβαιο ότι θα συνέχιζε να αποτελεί βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας τα επόμενα χρόνια.

Outrage as Ugandan football captain murdered in street gang attack https://t.co/6vbmmholEC — BBC News (World) (@BBCWorld) August 6, 2026

Θλίψη, φόροι τιμής και οργή για την εγκληματικότητα

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκλονισμό σε ολόκληρη τη χώρα. Η SC Villa αποχαιρέτησε τον αρχηγό της με συγκινητικό μήνυμα, τονίζοντας πως «δεν χάσαμε μόνο έναν ποδοσφαιριστή, αλλά έναν ηγέτη, έναν αδελφό και έναν φίλο».

Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Ουγκάντας (FUFA) χαρακτήρισε τον Οουόρι «πραγματικό ηγέτη εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου», ενώ η εθνική ομάδα έκανε λόγο για έναν αθλητή που «κουβαλούσε τις ελπίδες ολόκληρης της χώρας».

Outrage in Uganda: SC Villa Football Captain Murdered: David Owori, captain of the football club SC Villa, was murdered by a gang of criminals who attempted to rob him outside his home. According to reports, he resisted an attempt to steal his mobile phone and other… pic.twitter.com/R78ODg5jX4 — Gameover 🇦🇺🇮🇱 (@MarkoS2075) August 6, 2026

Το κοινοβούλιο της Ουγκάντας τήρησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του, ζητώντας την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης. Παράλληλα, η δολοφονία του έχει πυροδοτήσει έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χιλιάδες πολίτες να εκφράζουν την αγανάκτησή τους για την αυξανόμενη εγκληματικότητα στην Καμπάλα και να απαιτούν αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας.

Η τραγωδία έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες μετά τον θάνατο του διεθνούς παίκτη ράγκμπι Σίντνεϊ Γκονγκόντιο, ο οποίος επίσης έχασε τη ζωή του ύστερα από βίαιη επίθεση στην πρωτεύουσα, εντείνοντας την ανησυχία για το κύμα βίας που πλήττει την Ουγκάντα.