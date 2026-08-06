Κώστας Καραφώτης: Η γλυκιά ανάρτηση για την γυναίκα και την κόρη του – «Εκείνες… κι εγώ»

Τον Ιανουάριο που μας πέρασε, ο Κώστας Καραφώτης και η Κάτια Μάνου έγιναν γονείς. Από τότε, ο επιτυχημένος ερμηνευτής έχει μοιραστεί κάποιες φωτογραφίες από τη νέα τους ζωή, στον λογαριασμό του στο Instagram. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης πριν από λίγες ώρες έκανε μία ανάρτηση αφιερωμένη στη σύζυγό του και το μωρό τους.

Όπως μπορούμε να δούμε, το όμορφο ζευγάρι πραγματοποίησε μία έξοδο μαζί με την λίγων μηνών κόρη τους.

Ο τραγουδιστής έχει ανεβάσει δύο φωτογραφίες στο post του. Στην πρώτη τον βλέπουμε με την κόρη του, η οποία βρίσκεται μέσα στο μάρσιπο που έχει φορέσει ο Κώστας Καραφώτης, ενώ στην άλλη απεικονίζεται χαμογελαστή η Κάτια Μάνου.

«Εκείνες… κι εγώ!», αναφέρει ο καλλιτέχνης στη λεζάντα της δημοσίευσής του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kostas Karafotis (@kostaskarafotis_)

Μιλώντας για τη γέννηση της κόρης του στην εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού στο Youtube, o Κώστας Καραφώτης είχε πει ότι: «Κάναμε πρόκληση, ήμουν μέσα από τις πέντε το πρωί, μέχρι τις δύο και είκοσι το μεσημέρι που γεννήθηκε. Δεν θυμάμαι πώς ήταν αυτές οι ώρες. Ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος γιατί όταν πας να γεννήσεις από το προηγούμενο βράδυ, δεν λες “ας κοιμηθώ ένα οχταωράκι”.

Είσαι με το μάτι “γαρίδα” και σκέφτεσαι το πώς θα πάνε όλα και αν θα πάνε καλά. Ήμουν σερί πάνω από 30 ώρες εκείνες τις δύο ημέρες, αλλά όλα πήγαν καλά. Ήμουν μέσα από την πρώτη στιγμή που πήγε στο δωμάτιο αναμονής, μέχρι την ώρα που γέννησε».

«Δεν μπορώ να σου περιγράψω την αίσθηση από την πρώτη φορά που την πήρα στην αγκαλιά μου! Αλλά δεν έχει καμία σχέση τότε που την πήρα στην αγκαλιά μου, με το τώρα που την παίρνω στην αγκαλιά μου. Το κλάμα τώρα είναι», είχε προσθέσει.