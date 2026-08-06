Μύκονος: Νεκρός 42χρονος σε τροχαίο με τη μηχανή του – Πώς έγινε το δυστύχημα

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 42χρονο μοτοσικλετιστή συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης στη Μύκονο.
Το τροχαίο συνέβη περίπου στις 18:35, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 42χρονος εξετράπη της πορείας της, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 25χρονος, στην επαρχιακή οδό Άνω Μεράς – Χώρας.
Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη και ο 42χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου.