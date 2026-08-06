Μύκονος: Νεκρός 42χρονος σε τροχαίο με τη μηχανή του – Πώς έγινε το δυστύχημα

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 42χρονο μοτοσικλετιστή συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης στη Μύκονο, όταν η μοτοσικλέτα του εξετράπη της πορείας της και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του, ενώ οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 42χρονο μοτοσικλετιστή συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης στη Μύκονο.
  • Η μοτοσικλέτα του 42χρονου εξετράπη της πορείας της και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 25χρονος. Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη.
  • Ο 42χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του, ενώ οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 42χρονο μοτοσικλετιστή συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης στη Μύκονο.

Το τροχαίο συνέβη περίπου στις 18:35, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 42χρονος εξετράπη της πορείας της, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 25χρονος, στην επαρχιακή οδό Άνω Μεράς – Χώρας.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη και ο 42χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου.

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