Μύκονος: Νεκρός 42χρονος σε τροχαίο με τη μηχανή του – Πώς έγινε το δυστύχημα

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Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 42χρονο μοτοσικλετιστή συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης στη Μύκονο.

Το τροχαίο συνέβη περίπου στις 18:35, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 42χρονος εξετράπη της πορείας της, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 25χρονος, στην επαρχιακή οδό Άνω Μεράς – Χώρας.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη και ο 42χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου.