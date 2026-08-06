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Φωτοβολταϊκά στο σπίτι: Πώς θα κερδίσετε «έκπτωση» 25% στο ρεύμα – Αναλυτικός οδηγός

Ένα νοικοκυριό μπορεί να επιτύχει σημαντική εξοικονόμηση έως 25% στις μηνιαίες δαπάνες ρεύματος με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο μπαλκόνι, μια επένδυση που δεν ξεπερνά τα 1.000 ευρώ. Η λύση αυτή επιτρέπει την απόσβεση του κόστους σε περίπου τρία χρόνια και δεν απαιτεί συναίνεση πολυκατοικίας για την τοποθέτηση δύο πάνελ.

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Oικονομία

φωτοβολταϊκά- μπαλκόνι
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σημαντική εξοικονόμηση έως 25% στις μηνιαίες δαπάνες για ρεύμα μπορεί να επιτύχει ένα νοικοκυριό εάν εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι.
  • Με μια επένδυση που δεν θα ξεπερνάει τα 1.000 ευρώ, τα νοικοκυριά μπορούν να αποσβέσουν το κόστος σε περίπου τρία χρόνια.
  • Η εγκατάσταση είναι απλή, καθώς τα πάνελ συνδέονται στην πρίζα της κατοικίας και δεν απαιτείται συναίνεση της πολυκατοικίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σημαντική εξοικονόμηση έως 25% στις μηνιαίες δαπάνες για ρεύμα μπορεί να επιτύχει ένα νοικοκυριό εάν εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Πλέον όλα τα νοικοκυριά θα έχουν την δυνατότητα με μια μικρή επένδυση που δεν θα ξεπερνάει τα 1.000 ευρώ να τοποθετούν φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια τους και να εξοικονομούν ηλεκτρική ενέργεια. «Τα 800W που είναι η ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε νοικοκυριό να μειώσει το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειάς του, έως και 25% και θα αποτελέσει και στην χώρα μας μια νέα πραγματικότητα στα πλαίσια της γενικότερης αντιμετώπισης του υψηλού ενεργειακού κόστους, αλλά κυρίως σε μια πιο ρεαλιστική πράσινη μετάβαση» αναφέρουν γνώστες του θέματος.

Σημαντική εξοικονόμηση

Σημειώνεται ότι τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι είναι μια διαδομένη χρήση σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες όπως για παράδειγμα η Γερμανία, η Αυστρία και η Γαλλία. Από την χρήση των δύο πάνελ έχει αποδειχθεί ότι η μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος μπορεί να φτάσει το 25%. Έτσι εάν ένα νοικοκυριό έχει για παράδειγμα 100 ευρώ μηνιαίο λογαριασμό ρεύματος, με τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι θα πληρώνει 75 ευρώ, δηλαδή θα επιτυγχάνει μηνιαία εξοικονόμηση 25 ευρώ και σε ετήσια βάση 300 ευρώ. Ουσιαστικά, σε περίπου τρία χρόνια ένα νοικοκυριό μπορεί να έχει κάνει απόσβεση της δαπάνης για την αγορά των δύο φωτοβολταϊκών πάνελ.

Συνολικά, τα plug and play φωτοβολταϊκά, δηλαδή τα πάνελ, μπορούν να αποτελέσουν μια χρήσιμη λύση εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά μόνο όταν χρησιμοποιούνται με υπευθυνότητα και τεχνική επάρκεια. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι ειδικοί η σωστή επιλογή εξοπλισμού, η ύπαρξη των κατάλληλων διατάξεων ασφαλείας και η προσεκτική ενσωμάτωση στην οικιακή εγκατάσταση δεν είναι απλώς προαιρετικές λεπτομέρειες, αλλά απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποφυγή κινδύνων και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τόσο του σπιτιού όσο και του ευρύτερου ηλεκτρικού δικτύου.

Πώς γίνεται η εγκατάσταση

Η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών στο μπαλκόνι δεν αποτελεί μια δύσκολη διαδικασία. Αυτό είναι και το σημαντικότερο πλεονέκτημα που έχουν. Πρόκειται ουσιαστικά για δύο πάνελ τα οποία συνδέονται στην πρίζα της κατοικίας και δεν απαιτείται συναίνεση της πολυκατοικίας. Σημειώνεται ότι το 60% των νοικοκυριών μένει σε πολυκατοικίες, γεγονός που σημαίνει ότι τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι αφορούν χιλιάδες πολίτες.

Σε αντίθεση, άδεια απαιτείται όταν τα φωτοβολταϊκά πρόκειται να τοποθετηθούν σε διατηρητέα κτίρια ή εάν τα ακίνητα βρίσκονται σε παραδοσιακούς οικισμούς. Σημειώνεται ότι εάν θέλει κάποιος να τοποθετήσει πάνελ στην ταράτσα απαιτείται η συγκατάθεση του 51% των συνιδιοκτητών. Σε κάθε περίπτωση όμως καλό είναι να γίνουν όλα με την βοήθεια ειδικών προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα τόσο κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης όσο και της απόδοσης των φωτοβολταϊκών.

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