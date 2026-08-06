Καιρός: Καλοκαιρινό σκηνικό με 38άρια και ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο

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Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις να αναπτύσσονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά αναμένεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ στα βόρεια υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης μεμονωμένων καταιγίδων.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και κατά τόπους, πρόσκαιρα, τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική μεταβολή και θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 34 έως 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ηπειρωτικά τοπικά θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου.

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς.

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στην κεντρική και νότια Εύβοια έως 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στην κεντρική και νότια Εύβοια έως 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις βόρειες Κυκλάδες πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις βόρειες Κυκλάδες πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 και στη νότια Κρήτη τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά και στη Μακεδονία πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, στις Κυκλάδες έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 08-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διεθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 6 πρόσκαιρα στα ανατολικά τμήματα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 09-08-2026