Συγκινεί ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για τον πατέρα του: «Όλες οι γιορτές χωρίς εσένα, είναι σαν να μην είναι γιορτές»

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Σε μία βαθιά συγκινητική ανάρτηση προχώρησε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας το βράδυ της Τετάρτης 5 Αυγούστου, στο Instagram προφίλ του, με αφορμή τα γενέθλιά του. Ο επιτυχημένος παρουσιαστής αναφέρθηκε στην απώλεια του πατέρα του και αείμνηστου δημοσιογράφου, Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 24 Αυγούστου του 2025.

Στη δημοσίευσή του, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ανέβασε ένα πολύ όμορφο και τρυφερό βίντεο γεμάτο με οικογενειακές φωτογραφίες από γενέθλια.

Ο έμπειρος παρουσιαστής στη λεζάντα έχει γράψει: «Όλες οι γιορτές χωρίς εσένα, είναι σαν να μην είναι γιορτές. Χαρά μπορεί να έχουν, αλλά γιορτές δεν είναι. Έτσι και τα γενέθλιά μου τα φετινά.

Τα πρώτα που δεν θα με πάρεις τηλέφωνο στις 00:01 και η πρώτη φορά δεν θα συντονίσεις πότε θα σβήσουμε την οικογενειακή τούρτα μαμά και γιός. Οι… 46 πρώτες τούρτες ήταν τόσο ευτυχισμένες που κι αν δεν ξανασβήσω ποτέ, πάλι θα ‘χω χαρά και φωτογραφίες για 2 ζωές!

Μου χρωστάς μια επίσκεψη. Εις το επανιδείν».