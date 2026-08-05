Ιωάννα Μαλέσκου: Οι καλοκαιρινές στιγμές με την κόρη της και το μήνυμα στο Instagram

Τις καλοκαιρινές διακοπές της συνεχίζει η Ιωάννα Μαλέσκου, περίπου έναν μήνα μετά την ολοκλήρωση της πρωινής εκπομπής που παρουσίαζε στο OPEN μαζί με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.

Η παρουσιάστρια αξιοποιεί το διάστημα πριν από την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν, προκειμένου να ξεκουραστεί και να περάσει χρόνο με την οικογένειά της.

Σε νέα ανάρτησή της στο Instagram, η Ιωάννα Μαλέσκου δημοσίευσε στιγμιότυπα από τις διακοπές της. Αρχικά πόζαρε μπροστά στην κάμερα φορώντας ένα σκούρο μωβ μαγιό, ενώ στη συνέχεια μοιράστηκε πλάνα από τις βουτιές που έκανε μαζί με την κόρη της, Μαρίλια.

Με τη συγκεκριμένη ανάρτηση, η παρουσιάστρια θέλησε να καλημερίσει τους διαδικτυακούς ακολούθους της και να αναφερθεί στη σχέση της με την κόρη της. Όπως έγραψε, η μικρή της «γοργόνα» αποτελεί «ολόκληρο τον κόσμο» της.