Ιωάννα Μαλέσκου: Οι καλοκαιρινές στιγμές με την κόρη της και το μήνυμα στο Instagram

Η Ιωάννα Μαλέσκου συνεχίζει τις καλοκαιρινές διακοπές της μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής της στο OPEN. Η παρουσιάστρια δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από τις βουτιές με την κόρη της, Μαρίλια, την οποία χαρακτήρισε «ολόκληρο τον κόσμο» της.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Lifestyle

Ιωάννα Μαλέσκου
Φωτογραφία: Instagram/imaleskou
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τις καλοκαιρινές διακοπές της συνεχίζει η Ιωάννα Μαλέσκου, αξιοποιώντας το διάστημα πριν από την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν για να ξεκουραστεί.
  • Σε νέα ανάρτησή της στο Instagram, η παρουσιάστρια δημοσίευσε στιγμιότυπα από τις διακοπές της, ποζάροντας με μαγιό και μοιράζοντας πλάνα από τις βουτιές με την κόρη της, Μαρίλια.
  • Με τη συγκεκριμένη ανάρτηση, η Ιωάννα Μαλέσκου αναφέρθηκε στη σχέση της με την κόρη της, γράφοντας ότι η μικρή της «γοργόνα» αποτελεί «ολόκληρο τον κόσμο» της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τις καλοκαιρινές διακοπές της συνεχίζει η Ιωάννα Μαλέσκου, περίπου έναν μήνα μετά την ολοκλήρωση της πρωινής εκπομπής που παρουσίαζε στο OPEN μαζί με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.

Η παρουσιάστρια αξιοποιεί το διάστημα πριν από την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν, προκειμένου να ξεκουραστεί και να περάσει χρόνο με την οικογένειά της.

Σε νέα ανάρτησή της στο Instagram, η Ιωάννα Μαλέσκου δημοσίευσε στιγμιότυπα από τις διακοπές της. Αρχικά πόζαρε μπροστά στην κάμερα φορώντας ένα σκούρο μωβ μαγιό, ενώ στη συνέχεια μοιράστηκε πλάνα από τις βουτιές που έκανε μαζί με την κόρη της, Μαρίλια.

Με τη συγκεκριμένη ανάρτηση, η παρουσιάστρια θέλησε να καλημερίσει τους διαδικτυακούς ακολούθους της και να αναφερθεί στη σχέση της με την κόρη της. Όπως έγραψε, η μικρή της «γοργόνα» αποτελεί «ολόκληρο τον κόσμο» της.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ