Ρόδος: Βίντεο από την επιχείρηση μεταφοράς 53χρονου Δανού από δύσβατο σημείο – Είχε τραυματιστεί στο πόδι

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Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το μεσημέρι της Τετάρτης 5 Αυγούστου 2026, η επιχείρηση μεταφοράς ενός 53χρονου Δανού από δύσβατο σημείο στην περιοχή Κολύμπια στο νησί της Ρόδου. Ο 53χρονος είχε τραυματιστεί στο πόδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, έπειτα από κλήση του 53χρονου στον ενιαίο Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης «112».

Έπειτα από άμεσο γεωεντοπισμο του, κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Απόλλωνα, καθώς και μια ομάδα πεζοπόρων από την 11η ΕΜΟΔΕ.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον 53χρόνο, τον τοποθέτησαν σε φορείο και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση: