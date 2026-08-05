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Τουρκία: Κατατέθηκε στην Εθνοσυνέλευση νομοσχέδιο για τη διάλυση και τον αφοπλισμό του PKK

Ο κυβερνών συνασπισμός στην Τουρκία κατέθεσε σχέδιο νόμου στην Εθνοσυνέλευση που προβλέπει τη διάλυση και τον αφοπλισμό του PKK, καθώς και την αναστολή των ποινών φυλάκισης των Κούρδων μαχητών. Το νομοσχέδιο στοχεύει στην επίτευξη ειρήνης με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, διευκολύνοντας την ενδεχόμενη επιστροφή χιλιάδων πρώην μαχητών του PKK από το βόρειο Ιράκ και τον τερματισμό μιας σύγκρουσης που έχει προκαλέσει 40.000 θανάτους από το 1984.

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Διεθνή Νέα

SDF , Συρία, Κούρδοι
πηγή: Bakr ALkasem / AFP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Διάλυση και αφοπλισμό του PKK και αναστολή των ποινών φυλάκισης των Κούρδων μαχητών προβλέπει το σχέδιο νόμου, που κατέθεσε ο κυβερνών συνασπισμός στην Τουρκία.
  • Σύμφωνα με τον κυβερνώντα συνασπισμό, το σχέδιο νόμου αποσκοπεί στην επίτευξη ειρήνης με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) και υπάρχει η εν μέρει δέσμευση για «προστασία» πολλών πρώην μαχητών από διώξεις.
  • Το σχέδιο νόμου αποτελεί ένα άλμα προς το τέλος ενός αντάρτικου στη διάρκεια του οποίου τουλάχιστον 40.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν από το 1984, έχοντας προκαλέσει μεγάλες διαφωνίες στο εσωτερικό.

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Διάλυση και αφοπλισμό του PKK και αναστολή των ποινών φυλάκισης των Κούρδων μαχητών προβλέπει το σχέδιο νόμου, που κατέθεσε σήμερα ο κυβερνών συνασπισμός στην Τουρκία.

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Σύμφωνα με τον κυβερνώντα συνασπισμό,  το σχέδιο νόμου αποσκοπεί στην επίτευξη ειρήνης με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) και υπάρχει η εν μέρει δέσμευση για «προστασία» πολλών πρώην μαχητών από διώξεις, και αναστέλλοντας ποινές φυλάκισης για πολλούς από αυτούς που έχουν καταδικαστεί ως μέλη της οργάνωσης.

Το νομοσχέδιο, που αναμένεται να εγκριθεί από την Εθνοσυνέλευση προς το τέλος της εβδομάδας, έχει στόχο τον τερματισμό της πολύχρονης σύγκρουσης εν μέρει διευκολύνοντας ενδεχόμενη επιστροφή στην Τουρκία χιλιάδων πρώην μαχητών του PKK που έχουν τη βάση τους στο βόρειο Ιράκ.

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Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας θα αναλάβει την επαλήθευση της διάλυσης και του αφοπλισμού της οργάνωσης και μία επιτροπή – που θα αποτελείται από τον αντιπρόεδρο, υπουργούς και τον επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών MIT – θα εποπτεύει την εφαρμογή του νόμου και θα επιβλέψει την παράδοση των μαχητών του PKK και τη διαδικασία αφοπλισμού.

Το σχέδιο νόμου αποτελεί ένα άλμα προς το τέλος ενός αντάρτικου στη διάρκεια του οποίου τουλάχιστον 40.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν από το 1984, έχει προκαλέσει μεγάλες διαφωνίες στο εσωτερικό και έχει πυροδοτήσει τη βία στα σύνορα με το Ιράκ και τη Συρία.

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