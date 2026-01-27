Συρία: Πώς οι συγκρούσεις μεταξύ του στρατού και των Κούρδων απειλούν την ειρηνευτική διαδικασία με το PKK στην Τουρκία

Enikos Newsroom

διεθνή

SDF , Συρία, Κούρδοι
πηγή: Bakr ALkasem / AFP

Οι πρόσφατες συγκρούσεις μεταξύ του στρατού και των κουρδικών δυνάμεων στη Συρία συνιστούν «πισωγύρισμα» για την ειρηνευτική διαδικασία με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK)  στην Τουρκία,  δήλωσε σήμερα, Τρίτη, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ένα στέλεχος αυτού του κινήματος.

«Οι εξελίξεις στη Συρία και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή είχαν άμεσες επιπτώσεις» στη διαδικασία αυτήν, είπε ο Ζάγκρος Χίουα, εκπρόσωπος της πολιτικής πτέρυγας του PKK. Υποστήριξε επίσης ότι οι «επιθέσεις» εναντίον των Κούρδων στη βορειοανατολική Συρία ήταν μια «συνωμοσία» με στόχο να εκτροχιαστούν οι διαπραγματεύσεις.

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) των οποίων ηγούνται οι Κούρδοι, υποχρεώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες να εγκαταλείψουν μεγάλες εκτάσεις που είχαν υπό τον έλεγχό τους, μπροστά στην προέλαση του κυβερνητικού στρατού. Την περασμένη εβδομάδα κηρύχθηκε κατάπαυση του πυρός, η οποία παρατάθηκε το Σάββατο για άλλες 15 ημέρες, όμως οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις.

Λόγω των συγκρούσεων εκφράζονται φόβοι για διακοπή της ειρηνευτικής διαδικασίας μεταξύ της Άγκυρας –στενού συμμάχου της συριακής κυβέρνησης– και του PKK, που είναι το εκτός νόμου στην Τουρκία κόμμα των Κούρδων, αλλά θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση.

Με ξεχωριστή δήλωσή του στο τηλεοπτικό κανάλι Sterk –η οποία αναμεταδόθηκε σήμερα, Τρίτη, από το φιλοκουρδικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Mezopotamia– ένας άλλος διοικητής του PKK, ο Μουράτ Καραγιλάν, προειδοποίησε ευθέως τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον εθνικιστή σύμμαχό του Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

«Θα έπρεπε να ξέρουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη με τους Κούρδους πάνω στον τάφο της Ροζάβα», δηλαδή του αυτόνομου κουρδικού εδάφους στη βορειοανατολική Συρία. «Με άλλα λόγια, αν μιλάμε για ειρήνη και αδελφοσύνη, αυτή η πολιτική πρέπει να εγκαταλειφθεί και να ξεκινήσει μια ριζική αλλαγή», πρόσθεσε.

Για τον Ζάγκρος Χίουα, «η δέσμευση του PKK στην ειρηνευτική διαδικασία είναι στρατηγικό ζήτημα» αλλά «η νέα στρατηγική δεν αποκλείει την αναγκαιότητα να αμυνθούμε απέναντι σε γενοκτόνες επιθέσεις». Ο ίδιος πάντως εξέφρασε την «ελπίδα» να κρατήσει η εκεχειρία στη Συρία.

Ο ιδρυτής του PKK Αμπντουλάχ Οτσαλάν, ο ιστορικός ηγέτης του που είναι φυλακισμένος από το 1999, είχε ήδη καταγγείλει ότι οι συγκρούσεις αυτές είναι «μια απόπειρα να υπονομευτεί η ειρηνευτική διαδικασία», μεταξύ του κόμματος και της τουρκικής κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

