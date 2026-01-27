Τραγωδία στη Ρουμανία: Σύσσωμη η αθλητική κοινότητα εκφράζει τα συλλυπητήριά της για τον χαμό των φιλάθλων του ΠΑΟΚ

Σύσσωμη η αθλητική κοινότητα της χώρας εκφράζει τη βαθιά της οδύνη για τον θάνατο των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο στη Ρουμανία.

Οι φίλοι του «Δικεφάλου του Βορρά» ταξίδευαν οδικώς προς τη Γαλλία και τη Λυών για να παρακολουθήσουν από κοντά τον αγώνα της ομάδας τους με τη Λυών, για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Το τραγικό περιστατικό βύθισε στο πένθος ολόκληρο τον ελληνικό αθλητισμό, με ΠΑΕ, ΚΑΕ και Ομοσπονδίες να εκδίδουν ανακοινώσεις συμπαράστασης και συλλυπητηρίων.

H ανακοίνωση της ΕΠΟ

«Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και η Εκτελεστική Γραμματέας, Δόμνα Τσιώνη, εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στη Ρουμανία.

Η Ομοσπονδία απευθύνει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους μεταβαίνοντας από την Ελλάδα στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα και εύχεται ταχεία και πλήρη ανάρρωση στους τραυματίες.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, ολόκληρη η ποδοσφαιρική Ελλάδα στέκεται με σεβασμό και συμπαράσταση δίπλα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και ιδίως στους ανθρώπους που βιώνουν την ανείπωτη τραγωδία πενθώντας στο πλευρό τους».

Η ανακοίνωση της Super League

«Με βαθύτατη οδύνη, σύσσωμη η ποδοσφαιρική οικογένεια της Super League εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά της συλλυπητήρια προς τις οικογένειες και τους οικείους των συνανθρώπων μας, φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα, στο ταξίδι τους προς τη Γαλλία».

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

«Είναι συγκλονιστικό και θλιβερό γεγονός να χάνονται με τέτοιο άδικο τρόπο νέοι άνθρωποι, φίλαθλοι, κατά την μετάβασή τους στη Λυών της Γαλλίας για να βρεθούν κοντά στην αγαπημένη τους ομάδα.

Κουράγιο στις οικογένειές τους, στήριξη σε αυτούς που έχασαν τους νέους ανθρώπους τους και ψυχική δύναμη σε όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Για την ΠΑΕ ΑΕΚ

Μάριος Ηλιόπουλος».

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Στην ανακοίνωση της ΠΑΕ αναφέρεται: «Ανείπωτη θλίψη για τους αδικοχαμένους φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ που μετέβαιναν οδικώς στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας τους. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το θλιβερό γεγονός.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει…».

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ που… Δημοσιεύτηκε από Panathinaikos FC / ΠΑΕ Παναθηναϊκός στις Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός, σε ανάρτησή του, σημείωσε: «Καλό ταξίδι αετόπουλα».

H κοινή ανακοίνωση των ΠΑΕ, ΚΑΕ και ΑΣ του Άρη

Σύσσωμες οι διοικήσεις των ΠΑΕ, ΚΑΕ και ΑΣ Άρη εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους για τον θάνατο των οπαδών του ΠΑΟΚ στο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Η κοινή ανακοίνωση των “κίτρινων” αναφέρει:

«Ο Α.Σ., η ΠΑΕ και η ΚΑΕ Άρης εκφράζουν τη θλίψη τους για τον θάνατο των φιλάθλων του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων για την ανείπωτη τραγωδία.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει…».

Η ανακοίνωση του Ατρόμητου

Η ΠΑΕ Ατρόμητος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια των οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, οι σκέψεις μας βρίσκονται στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων, καθώς και σε ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ, που πενθεί έναν αδιανόητο χαμό.

Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο.

Ας είναι αιωνία η μνήμη τους.

Η ΠΑΕ Ατρόμητος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την τραγική απώλεια των οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία. Σε αυτές τις… Δημοσιεύτηκε από Π.Α.Ε. Ατρόμητος Αθηνών 1923 – Atromitos F.C. (Official) στις Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Τα λόγια στερεύουν. Ο ελληνικός αθλητισμός πενθεί. Όλοι πενθούμε μπροστά σε τέτοιες τραγωδίες. Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και στέκεται με σεβασμό δίπλα στις οικογένειες των φιλάθλων που έχασαν τη ζωή τους στον δρόμο, με μοναδικό σκοπό να στηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα».

Τα λόγια στερεύουν. Ο ελληνικός αθλητισμός πενθεί. Όλοι πενθούμε μπροστά σε τέτοιες τραγωδίες. Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 εκφράζει… Δημοσιεύτηκε από OFI Crete F.C. στις Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Η ανακοίνωση του Βόλου

«Η ΠΑΕ Βόλος εκφράζει τη βαθιά της οδύνη για τον άδικο χαμό των οπαδών του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και στην αθλητική οικογένεια του ΠΑΟΚ».

Η Ελλάδα του αθλητισμού είναι ενωμένη στο πένθος. Όλες οι ομάδες, ανεξαρτήτως χρωμάτων και αντιπαλοτήτων, στέκονται δίπλα στον ΠΑΟΚ και στις οικογένειες των φιλάθλων που δεν θα επιστρέψουν ποτέ από αυτό το ταξίδι.

Η ανακοίνωση του Αστέρα Τρίπολης

Ολόκληρη η Ελλάδα πενθεί!

Θερμά συλλυπητήρια και κουράγιο στις οικογένειες των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Αυτός ο πόνος δεν έχει επιστροφή…”

Η ανακοίνωση της Θύρας 7

Συλλυπητήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει

Συλλυπητήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει. Δημοσιεύτηκε από Gate 7 Official στις Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Η ανακοίνωση της Θύρας 13

Η Θύρα 13 με ποστάρισμα εξέφρασε την οδύνη της για την ανείπωτη τραγωδία με τους επτά αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ στην Ρουμανία. Ο σύνδεσμος οργανωμένων φιλάθλων του Παναθηναϊκού “Θύρα 13” έκανε ένα λιτό και συνάμα δυνατό ποστάρισμα αναφορικό με την ανείπωτη τραγωδία και τους επτά αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ στην Ρουμανία.

Σε μαύρο φόντο και με λευκά και πράσινα γράμματα έγραψαν: “Καλό ταξίδι αετοί. Θύρα 13”, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να εκφράσουν την οδύνη τους για μια τραγωδία στην οποία τα λόγια είναι περιττά.

Έτσι με τη σειρά τους και επίσημα οι οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού εκφράστηκαν για ένα δυστύχημα που αφαόρεσε τη ζωή σε επτά νέους ανθρώπους που ταξίδευαν για να δουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα.