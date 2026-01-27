Συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για το τροχαίο στη Ρουμανία – «Δεν υπάρχουν λόγια γι’ αυτές τις τραγικές στιγμές»

Η Ελλάδα πενθεί τον χαμό των εφτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία. Η τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, όταν το μικρό λεωφορείο που μετέφερε τους φίλους της ομάδας συγκρούστηκε με φορτηγό, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν επτά άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι τρεις. Η είδηση σκόρπισε θλίψη σε όλη τη χώρα, ενώ το πένθος είναι κοινό για όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της για την απώλεια των φιλάθλων του Δικεφάλου του Βορρά. Με λόγια απλά αλλά συγκινητικά, η ομάδα του Πειραιά τόνισε ότι σε τέτοιες στιγμές «δεν υπάρχουν λόγια».

«Δεν υπάρχουν λόγια για αυτές τις τραγικές στιγμές. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία και σε ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ», ανέφερε η ανακοίνωση των Ερυθρολεύκων.