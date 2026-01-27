Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Στο μικροσκόπιο οι μελέτες πυρασφάλειας του εργοστασίου – Οι καταθέσεις – «κλειδιά» που θα φωτίσουν τα αίτια της έκρηξης

Οι έρευνες για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες, συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Η διαδικασία των καταθέσεων στην Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει αρχίσει, ενώ οι ειδικοί πραγματογνώμονες που έχουν οριστεί, αναζητούν την αιτία και τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η ισχυρή έκρηξη στο εργοστάσιο.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται οι μελέτες πυρασφάλειας της μονάδας, η οποία συνεχίζει να «καπνίζει» μία ημέρα μετά την τραγωδία.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εγκαταστάσεις διέθεταν μελέτη πυρασφάλειας, η οποία είχε κατατεθεί από αρμόδιο μηχανικό τον Σεπτέμβριο του 2025. Τώρα αναμένεται να εξεταστεί τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η μελέτη.

Εντός της ημέρας αναμένεται και μια πρώτη εκτίμηση για το τι έφταιξε και οδηγηθήκαμε σε αυτή την τραγωδία, αν και κάποιοι συγκλίνουν ότι η έκρηξη με τα χαρακτηριστικά που είχε, ενδέχεται να προκλήθηκε από διαρροή προπανίου. Ωστόσο είναι μακρύς ο δρόμος μέχρι να καταλήξουν σε συμπεράσματα οι εμπειρογνώμονες και να συντάξουν τα πορίσματα.

Στο εργοστάσιο μπαίνει σταδιακά φαγάνα που απομακρύνει τα υλικά και συνεχίζεται η διαδικασία κατάσβεσης. Η συγκεκριμένη διαδικασία γίνεται με μεγάλη προσοχή από τους πυροσβέστες, καθώς ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συλλογή στοιχείων που μπορεί να δώσουν απαντήσεις.

Οι ειδικοί «ψάχνουν» αν υπήρχε σωστό σύστημα ενδοεπικοινωνίας και αν υπήρξε κάποια προειδοποίηση από συναγερμό σε περίπτωση διαρροής.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η κατάθεση ενός εκ των εργατών που δεν τραυματίστηκαν και ο οποίος φέρεται να είπε ότι πριν από την έκρηξη, υπήρχε μία οσμή αερίου στην πτέρυγα παραγωγής του εργοστασίου.

«Κλειδί» η κατάθεση του επικεφαλής ασφαλείας της επιχείρησης

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το μεσημέρι της Τρίτης (27/1) η διαδικασία των καταθέσεων στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ήδη έχει καταθέσει ο υπεύθυνος ασφαλείας της επιχείρησης, ενώ δεν έχουν ληφθεί ακόμα όλες οι καταθέσεις από τους επτά επιζώντες της πυρκαγιάς.

Υπάρχουν οι καταθέσεις, οι οποίες εκκρεμούν από τους μάρτυρες, από τους τεχνικούς και όλα τα σχέδια ασφαλείας που είναι υπό εξέταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η κατάθεση του επικεφαλής ασφαλείας της επιχείρησης, αποτελεί «κλειδί» για να δώσει στην έρευνα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών αλλά και του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλίας, στοιχεία για το αν υπήρχε αναγγελτήρας, αν υπήρξε σύστημα ειδοποίησης και ποιος έλαβε αυτά τα μηνύματα.

Οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης αναμένεται επίσης να καταθέσουν τις επόμενες ώρες. Θα καταθέσουν όμως και οι υπόλοιποι δεκαοκτώ που επρόκειτο να δουλέψουν εκείνη τη μοιραία νύχτα στο εργοστάσιο, αλλά δεν το έκαναν με εντολή διευθυντή, διότι είχε προηγηθεί η εκδήλωση της κοπής της βασιλόπιτας και τους άφησε για να ξεκουραστούν.

Όταν ο φάκελος κλείσει από τους τρεις πραγματογνώμονες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας θα συμπεριλάβει μέσα και τις καταθέσεις των ανθρώπων από την προανάκριση που διενεργεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Θα υπάρξει πόρισμα του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της Αστυνομίας για να εξαφανιστεί το ενδεχόμενο να υπήρξε κάποιος εκρηκτικός μηχανισμός μέσα στην επιχείρηση, αν και εφόσον υπάρξει και αυτό το ερώτημα από τους ιδιοκτήτες.

Επιπλέον, θα υπάρξει πόρισμα της Επιθεώρησης Εργασίας αλλά και της Ιατροδικαστικής. Όλα αυτά αθροιστικά θα κατατεθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Τρικάλων και στη συνέχεια αφού διαβάσει τον φάκελο, θα αποφασίσει αν και εφόσον θα ασκήσει διώξεις και σε βάρος ποιων.

Τα 4 δείγματα από τις 4 σορούς, μαζί με το δείγμα βιολογικού υλικού παιδιών και αδελφών των τεσσάρων γυναικών, έχουν σταλεί ήδη στα εγκληματολογικά εργαστήρια στην Αθήνα, του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ έως το βράδυ θα σταλεί και το δείγμα της 5ης γυναίκας, μαζί με το δείγμα συγγενών της που έχει ήδη δώσει βιολογικό υλικό για να ταυτοποιηθούν οι σοροί.

Η διαδικασία αυτή θα πάρει ένα 48ωρο, οπότε σύμφωνα με πληροφορίες από το ΕΡΤnews, έως την Παρασκευή δεν πρόκειται να επιστραφούν οι σοροί στα Τρίκαλα για να παραληφθούν από τις οικογένειες και να τελέσουν τις κηδείες.