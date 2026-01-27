Τριήμερο πένθος σε Τρίκαλα και όλη τη Θεσσαλία για τον θάνατο των πέντε εργατριών στη «Βιολάντα»

  • Τριήμερο δημοτικό πένθος κήρυξε ο δήμος Τρικκαίων μετά τον θάνατο πέντε γυναικών εργαζομένων στην μπισκοτοβιομηχανία, ενώ τριήμερο πένθος κηρύχθηκε και σε όλη τη Θεσσαλία.
  • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας στην μπισκοτοβιομηχανία των Τρικάλων, ενώ παράλληλα προχωρά η ταυτοποίηση των πέντε θυμάτων μέσω DNA.
  • Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων έχει κηρύξει 24ωρη απεργία για σήμερα, με συγκέντρωση να έχει πραγματοποιηθεί νωρίτερα στην πόλη.
Τριήμερο πένθος σε Τρίκαλα και όλη τη Θεσσαλία για τον θάνατο των πέντε εργατριών στη «Βιολάντα»

Τριήμερο δημοτικό πένθος κήρυξε ο δήμος Τρικκαίων μετά τον θάνατο πέντε γυναικών εργαζομένων από την έκρηξη τα ξημερώματα της Δευτέρας, στην μπισκοτοβιομηχανία στα Τρίκαλα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της ασύλληπτης τραγωδίας, που, όπως δήλωσε ο δήμαρχος Νίκος Σακκάς, «έχει συγκλονίσει το σύνολο των συμπολιτών μας και έχει προκαλέσει έντονα αισθήματα θλίψης και συλλογικού πένθους, υπενθυμίζοντας με τον πλέον οδυνηρό τρόπο τη θεμελιώδη αξία της ανθρώπινης ζωής». Παράλληλα, ο δήμαρχος τόνισε ότι επανήλθε «με τον πλέον επώδυνο τρόπο στο προσκήνιο η σημασία της πρόληψης και της αυστηρής τήρησης των κανόνων υγείας και ασφάλειας στην εργασία, με μοναδικό γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής».

Μετά τον εντοπισμό και της πέμπτης εργαζόμενης, που αγνοούνταν, οι αρμόδιες αρχές προχωρούν στον καθαρισμό των εγκαταστάσεων, προκειμένου να διευκολύνουν την έρευνα των πραγματογνωμόνων και των στελεχών της Διεύθυνης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι η ταυτοποίηση των θυμάτων, προκειμένου, αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, να δοθούν οι νεκροί στους συγγενείς για τις κηδείες. Όπως έχει γίνει γνωστό, έχει σταλεί υλικό από τα θύματα στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛΑΣ στην Αθήνα προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση μέσω DNA.

Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων έχει κηρύξει για σήμερα 24ωρη απεργία και νωρίτερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στην πόλη των Τρικάλων.

Τριήμερο πένθος και σε όλη τη Θεσσαλία

Απόφαση για τριήμερο πένθος στη Θεσσαλία, με αφορμή τον τραγικό θάνατο των πέντε εργατριών, λαμβάνει το διά περιφοράς περιφερειακό συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε από τις 9.30 έως και τις 10.30 το πρωί της Τρίτης. Πιο συγκεκριμένα σκοπός του συμβουλίου ήταν να εκφραστεί το πένθος της Περιφέρειας για την απώλεια των εργαζομένων στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, σύμφωνα με το magnesianews.

Έτσι προτάθηκε η κήρυξη τριήμερου πένθους από την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, με τις σημαίες στα κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας να κυματίζουν μεσίστιες.

Όλες εκδηλώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα ανασταλούν, θα οριστεί αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας αποτελούμενη κατά περίπτωση από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον αναπληρωτή περιφερειάρχη Θεσσαλίας, το προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, ήτοι πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γραμματέα, τη χωρική αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων ή τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καρδίτσας που θα παραστεί στην εξόδιο ακολουθία.

 

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ

15:08 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Ηράκλειο: Σύζυγος και πεθερά είχαν «φυλακισμένη» 31χρονη σε σπίτι

Εφιαλτικές στιγμές στα χέρια του συζύγου αλλά και της πεθεράς της βίωνε μία 31χρονη στο Ηράκλε...
14:38 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Ρόδος: Κακοποιούσε την σύζυγό του επί τέσσερα χρόνια – Η κατάθεση για απειλές και ξυλοδαρμούς από το «νησί των ιπποτών» ως τα Χανιά

Δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία σχηματίστηκε στην Ρόδο, μετά την κατάθεση 41χρονης γυναίκα...
14:08 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: «Δίπλωσε» νταλίκα στην Περιφερειακό Οδό – Διακοπή κυκλοφορίας προς τα δυτικά

«Χάος» στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, όπου «δίπλωσε» νταλίκα το μεσημέρι της Τρίτης (...
14:03 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Χίος: Μεθυσμένος στρατιωτικός προκάλεσε φθορές σε περιπολικό και αντιστάθηκε στη σύλληψή του

Δικογραφία σχηματίσθηκε σε βάρος άνδρα ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος τροχαί...
