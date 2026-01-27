Ιράν: Αναφορές για έκρηξη σε στρατιωτική εγκατάσταση πυρηνικών όπλων – Στο φόντο η αυξημένη ένταση με τις ΗΠΑ

  • Αναφορές για μια ισχυρή έκρηξη σε στρατιωτική εγκατάσταση του Ιράν μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, την ώρα που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ εξετάζει το ενδεχόμενο επίθεσης κατά της χώρας.
  • Η πληροφορία μετέδωσε η Open Source Intel, αναφέροντας ότι σημειώθηκε έκρηξη στο «στρατιωτικό συγκρότημα» του Παρτσίν, μια τοποθεσία που εδώ και καιρό θεωρείται συνδεδεμένη με το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν.
  • Ωστόσο, το Iran International αναφέρει πως οι ήχοι που ακούστηκαν κοντά στην στρατιωτική εγκατάσταση προκλήθηκαν από συνήθεις δραστηριότητες και δοκιμές, όχι από έκρηξη, ενώ το πρακτορείο ειδήσεων Mehr τονίζει ότι οι αναφορές για έκρηξη δεν είναι ακριβείς.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ιράν: Αναφορές για έκρηξη σε στρατιωτική εγκατάσταση πυρηνικών όπλων – Στο φόντο η αυξημένη ένταση με τις ΗΠΑ

Αναφορές για μια ισχυρή έκρηξη σε στρατιωτική εγκατάσταση του Ιράν μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει το ενδεχόμενο επίθεσης κατά της χώρας.

Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.


Την πληροφορία μετέδωσε η Open Source Intel, η οποία αυτοπροσδιορίζεται ως υπηρεσία παρακολούθησης μέσων ενημέρωσης, αναφέροντας ότι σημειώθηκε έκρηξη στο «στρατιωτικό συγκρότημα» του Παρτσίν, επικαλούμενη τον δημοσιογράφο και αναλυτή της ιρανικής πολιτικής, Μπεχνάμ Γκολιπούρ.


Η αναφορά για την έκρηξη έρχεται σε μια περίοδο κλιμακούμενων εντάσεων στη Μέση Ανατολή, όπου η «αρμάδα» των ΗΠΑ έχει καταφθάσει στην περιοχή προκειμένου να ηγηθεί οποιασδήποτε στρατιωτικής αντίδρασης απέναντι στην αιματηρή καταστολή πανεθνικών διαδηλώσεων στο Ιράν.

Το Iran International αναφέρει, σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλείται, πως οι ήχοι που ακούστηκαν κοντά στην στρατιωτική εγκατάσταση στo Παρτσίν του Πακντάστ, νοτιοανατολικά της Τεχεράνης, προκλήθηκαν από συνήθεις δραστηριότητες και δοκιμές – όχι από έκρηξη.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Mehr, οι αναφορές σχετικά με έκρηξη δεν είναι ακριβείς.

 

14:49 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

