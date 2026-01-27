Ιράν: Αναφορές για έκρηξη σε στρατιωτική εγκατάσταση πυρηνικών όπλων – Στο φόντο η αυξημένη ένταση με τις ΗΠΑ

Αναφορές για μια ισχυρή έκρηξη σε στρατιωτική εγκατάσταση του Ιράν μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει το ενδεχόμενο επίθεσης κατά της χώρας.

Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

⚠️ 𝐁𝐫𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰𝐬 ⚠️ Explosion were heard at Iran’s Parchin nuclear site… This was confirmed by IRGC’s Quds unit. pic.twitter.com/VRVF28kCbU — Iran Spectator (@IranSpec) January 27, 2026

Unconfirmed reports of explosions at the Parchin military complex (east of Tehran), a site long suspected of being tied to Iran’s missile program and explosive testing. #geoposted 35.561031,51.78495pic.twitter.com/JJyI7Zuuy3 pic.twitter.com/lc8G38Eqpw — OSGINT (@posted_news) January 27, 2026



Την πληροφορία μετέδωσε η Open Source Intel, η οποία αυτοπροσδιορίζεται ως υπηρεσία παρακολούθησης μέσων ενημέρωσης, αναφέροντας ότι σημειώθηκε έκρηξη στο «στρατιωτικό συγκρότημα» του Παρτσίν, επικαλούμενη τον δημοσιογράφο και αναλυτή της ιρανικής πολιτικής, Μπεχνάμ Γκολιπούρ.

BREAKING 🔴🔴@beehnam, an Iranian journalist, reports that an explosion has been reported at Iran’s Parchin military complex. pic.twitter.com/wQ6l5O0zmK — Open Source Intel (@Osint613) January 27, 2026

مرکز نظامی پارچین منفجر شد — Behnam Gholipour (@beehnam) January 27, 2026



Η αναφορά για την έκρηξη έρχεται σε μια περίοδο κλιμακούμενων εντάσεων στη Μέση Ανατολή, όπου η «αρμάδα» των ΗΠΑ έχει καταφθάσει στην περιοχή προκειμένου να ηγηθεί οποιασδήποτε στρατιωτικής αντίδρασης απέναντι στην αιματηρή καταστολή πανεθνικών διαδηλώσεων στο Ιράν.

Το Iran International αναφέρει, σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλείται, πως οι ήχοι που ακούστηκαν κοντά στην στρατιωτική εγκατάσταση στo Παρτσίν του Πακντάστ, νοτιοανατολικά της Τεχεράνης, προκλήθηκαν από συνήθεις δραστηριότητες και δοκιμές – όχι από έκρηξη.

Iranian media quoted officials as saying sounds heard near a military center in Pakdasht, southeast of Tehran, were caused by routine activity and testing, and not by an explosion. Follow-up checks showed the sounds came from standard measures and tests carried out at the… pic.twitter.com/ugYeF4z48z — Iran International English (@IranIntl_En) January 27, 2026

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Mehr, οι αναφορές σχετικά με έκρηξη δεν είναι ακριβείς.