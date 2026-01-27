Χίος: Μεθυσμένος στρατιωτικός προκάλεσε φθορές σε περιπολικό και αντιστάθηκε στη σύλληψή του

Σύνοψη από το

  • Στη Χίο, στρατιωτικός, επαγγελματίας οπλίτης, συνελήφθη την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, καθώς κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και πρόκληση φθορών.
  • Ο συλληφθείς αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε υποδείξεις αστυνομικών, προκάλεσε φθορές σε περιπολικό όχημα και αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του. Διαπιστώθηκε επίσης ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.
  • Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, βία κατά υπαλλήλων και πρόκληση φθορών. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος συνεπιβάτιδας για εξύβριση.
Enikos Newsroom

Δικογραφία σχηματίσθηκε σε βάρος άνδρα ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος τροχαίας την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, στη Χίο. Κατηγορείται για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης οχήματος, της βίας κατά υπαλλήλων και της πρόκλησης φθορών, καθώς και για παράβαση του ΚΟΚ.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η αστυνομία, «απογευματινές ώρες χθες στη Χίο, στο πλαίσιο τροχονομικού ελέγχου, ο συλληφθείς αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε υποδείξεις αστυνομικών, προκάλεσε φθορές σε περιπολικό όχημα και αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του.

Περαιτέρω διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ κατά την οδήγηση Ι.Χ. επιβατικού οχήματος.

Δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σχηματίστηκε και σε βάρος ημεδαπής, συνεπιβάτιδας στο όχημα του δράστη, για το αδίκημα της εξύβρισης, καθόσον με ενέργειές της, δυσχέρανε κατά τον έλεγχο, το έργο των αστυνομικών».

Σύμφωνα με το kranos.gr, πρόκειται για στρατιωτικό, επαγγελματία οπλίτη.

15:08 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

