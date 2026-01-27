ΗΠΑ: Πάνω από 30 νεκροί λόγω της κακοκαιρίας με χιόνι έως 50 εκατοστά – Ανοιχτά καταφύγια στη Νέα Υόρκη, 548.000 σπίτια και επιχειρήσεις χωρίς ρεύμα

  • Η κακοκαιρία που πλήττει τις ΗΠΑ έχει προκαλέσει τον θάνατο σε τουλάχιστον 30 ανθρώπους, αφήνοντας ταυτόχρονα εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα εν μέσω πολικού ψύχους.
  • Το ύψος του χιονιού σε περιοχές όπως το Πίτσμπουργκ έφτασε τα 50 εκατοστά, ενώ οι θερμοκρασίες έπεσαν έως και τους -31°C, με νέα εισροή αρκτικού αέρα να αναμένεται.
  • Περισσότερα από 548.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση, κυρίως στα νότια, ενώ στη Νέα Υόρκη έχουν ανοίξει καταφύγια υπό κατάσταση «Enhanced Code Blue» για τους πολίτες.
Φωτογραφία: AP

Η κακοκαιρία χτύπησε σκληρά τις ΗΠΑ, αφήνοντας εκατοντάδες πολίτες χωρίς ρεύμα και αντιμετωπίζοντας θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν, ενώ τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Μια γιγαντιαία χειμερινή καταιγίδα «σάρωσε» μεγάλο μέρος των ΗΠΑ, από το Άρκανσας έως τη Νέα Αγγλία, με το χιόνι σε κάποιες περιπτώσεις να ξεπερνάει τα 30 εκατοστά στο ύψος.

Παράλληλα, το πολικό ψύχος προκάλεσε κυκλοφοριακό χάος, ακυρώσεις πτήσεων και μαζικό κλείσιμο σχολείων.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) ανέφερε ότι περιοχές βόρεια του Πίτσμπουργκ είδαν χιόνι έως και 50 εκατοστά και αντιμετώπισαν θερμοκρασίες μέχρι και -31°C από το βράδυ της Δευτέρας έως την Τρίτη.

Νέος χιονιάς

Η κακοκαιρία που επηρέαζε τα δύο τρίτα των ΗΠΑ δεν υποχωρούσε. Η υπηρεσία ανέφερε ότι μια νέα εισροή αρκτικού αέρα αναμένεται να διατηρήσει τις θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν σε περιοχές ήδη καλυμμένες από χιόνι και πάγο, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποίησαν ότι πιθανότατα ένα νέο κύμα χιονιά θα πλήξει τμήματα της Ανατολικής Ακτής το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

548.000 πελάτες στα σκοτάδια

Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την ιστοσελίδα PowerOutage.us, περισσότερα από 548.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις παραμένουν χωρίς ρεύμα, κυρίως στα νότια.

Οι αρχές προειδοποίησαν ότι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης θα μπορούσε να διαρκέσει ημέρες.

Πηγή: poweroutage.us

Στο Μισισιπή, οι αξιωματούχοι έσπευσαν να στείλουν κρεβάτια, κουβέρτες, εμφιαλωμένο νερό και γεννήτριες στα καταφύγια στις πιο πληγείσες περιοχές, μετά τη χειρότερη χιονοθύελλα από το 1994.

Στο Πανεπιστήμιο του Μισισιπή, όπου οι περισσότεροι φοιτητές έμειναν χωρίς ρεύμα, ακυρώθηκαν τα μαθήματα για όλη την εβδομάδα, καθώς η πανεπιστημιούπολη στο Όξφορντ παρέμενε επικίνδυνα καλυμμένη από πάγο.

Η δήμαρχος της πόλης, Ρόμπιν Τανεχίλ, έγραψε στα social media ότι τόσα πολλά δέντρα, κλαδιά και γραμμές ρεύματος έπεσαν που «μοιάζει σαν να πέρασε ανεμοστρόβιλος σε κάθε δρόμο».

Η κυβέρνηση Τραμπ εξουσιοδότησε τις εταιρείες κοινής ωφέλειας που εξυπηρετούν μεγάλο μέρος της Ανατολικής Ακτής να χρησιμοποιήσουν εφεδρικές πηγές ηλεκτρικής ενέργειας λόγω των πτώσεων θερμοκρασίας και των συνεχών διακοπών ρεύματος.

Ανοιχτά καταφύγια στη Νέα Υόρκη

Στη Νέα Υόρκη, όπου καταγράφηκαν 20-38 εκατοστά χιονιού, οι υπεύθυνοι της Πολιτικής Προστασίας δήλωσαν ότι η πόλη παραμένει υπό κατάσταση «Enhanced Code Blue» λόγω των επικίνδυνων θερμοκρασιών.

Η κατάσταση σημαίνει ότι κανείς που ζητά καταφύγιο δεν θα απορριφθεί, ενώ οι δομές που μπορούν να υποστηρίξουν τον κόσμο περιλαμβάνουν περισσότερα από 50 νοσοκομεία και πολλά κέντρα για άστεγους, με «πλήρη πολιτική ανοιχτής πόρτας ώστε κάθε Νεοϋορκέζος να έχει ασφαλές και ζεστό μέρος».

Ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι ανακοίνωσε την ενεργοποίηση του «Enhanced Code Blue» το Σάββατο, προσθέτοντας ότι δημιουργήθηκαν δύο καταφύγια σε κάθε έναν από τους πέντε δήμους της πόλης σε χώρους λυκείων.

Χάος στους δρόμους και ακυρώσεις πτήσεων

Στο Οχάιο, οι αστυνομικοί της Πολιτείας ανταποκρίθηκαν σε περισσότερα από 2.700 περιστατικά από το Σάββατο, περιλαμβανομένων τροχαίων ατυχημάτων και βοήθειας σε εγκλωβισμένους οδηγούς.

Οι πτήσεις επηρεάστηκαν σε εθνικό επίπεδο, με πάνω από 12.000 καθυστερήσεις ή ακυρώσεις τη Δευτέρα. Την Κυριακή, το 45% των πτήσεων ακυρώθηκε, το υψηλότερο ποσοστό ακυρώσεων από την περίοδο της πανδημίας Covid-19.

Με πληροφορίες από: Associated Press, ABC News

