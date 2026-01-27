Στέφανος Τσιτσιπάς: Χώρισε από τη νέα του σύντροφο; – Οι φωτογραφίες της ξανθιάς καλλονής με άλλον άνδρα

Την ώρα που ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδινε τον δεύτερο αγώνα στο Αυστραλιανό Open, η καλλονή (πρώην) σύντροφός του, εικαστικός Κρίστεν Θομς απολάμβανε την παρέα ενός άλλου άνδρα στο Μαλιμπού.

Την αποκάλυψη έκανε ο Γρηγόρης Μπάκας στο Πρωινό του ΑΝΤ1, παρουσιάζοντας το σχετικό στιγμιότυπο που δημοσιεύτηκε ισπανικό περιοδικό ΟΚ diario.

Η εικαστικός, όπως θα δεις, εμφανίζεται πολύ χαμογελαστή να κοιτάζει στα μάτια τον άνδρα που βρίσκεται στο πλευρό της. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς χώρισε από την τενίστρια, Πάουλα Μπαντόσα το περασμένο καλοκαίρι.