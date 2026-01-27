Η Κλέλια Ρένεση, πρωταγωνίστρια της αγαπημένης σειράς του Alpha, «Porto Leone Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», μίλησε στην εκπομπή «Να παίζουν τα ραδιόφωνα» με τη Ντέπυ Γκολεμά στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ. Νέα επεισόδια έρχονται από την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου.

Στο «Porto Leone Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» υποδύεται τη Γαλήνη Βούλγαρη, έναν «κόντρα» ρόλο, έναν ρόλο ο οποίος της δίνει τη δυνατότητα να μας παρουσιάσει ένα άλλο τηλεοπτικό της πρόσωπο. Σύζυγος του Ντίνου Βούλγαρη, μητέρα της κόρης και του μικρού γιου του, μεγάλωσε σαν πραγματική μάνα και τον Ορέστη, το μεγάλο γιο, χωρίς να τον ξεχωρίσει ποτέ. «Στην εποχή που διαδραματίζεται η σειρά, η Γαλήνη έχει δύο παιδιά. Δεν είναι τόσο μεγαλύτερή μου ηλικιακά. Η συντηρητική αφοσίωση που έχει η Γαλήνη, έχει να κάνει με την ηθογραφία, τα κοινωνικά ήθη της εποχής».

Έξυπνη, με κρυμμένο δυναμισμό, ήπια στην συμπεριφορά της, καλή νοικοκυρά η Γαλήνη, είναι ο παράγοντας σταθερότητας και ηρεμίας μέσα στην οικογένεια Βούλγαρη. Όταν ο κίνδυνος απειλήσει όμως κάποιο από τα παιδιά της, βγάζει στοιχεία του χαρακτήρα της που ούτε κι εκείνη ήξερε ότι υπάρχουν. Μεταμορφώνεται σε λέαινα προκειμένου να υπερασπιστεί αυτούς που αγαπά. Ο τρόπος με τον οποίο η Κλέλια Ρένεση επιλέγει τους ρόλους έχει να κάνει με πολλά πράγματα. «Πρώτα είναι η παραγωγή, οι συνεργάτες… εφόσον αυτά είναι καλά κι ευοίωνα διαβάζω τον χαρακτήρα» λέει. «Μου έκανε μεγάλη εντύπωση όταν μου ζητήθηκε να υποδυθώ τον χαρακτήρα της Γαλήνης. ‘Ηταν έκπληξη αυτή η πρόταση για μένα». Μου πρότειναν το ρόλο, λέγοντάς μου ότι «ήταν μια ωραία ευκαιρία να δούμε ένα άλλο πρόσωπο της Κλέλιας. Και να το χτίσουμε παρέα. Πείστηκα, το ενστερνίστηκα και αφοσιώθηκα πολύ».

Είναι ένα «ωραία ερευνητικό ταξίδι ο ρόλος της Γαλήνης. Γιατί πρέπει, μέσα από το σενάριο να βρω να “χτίσω” την ηρωϊδα, να βρω τι κρύβεται πίσω από τον χαρακτήρα της, πώς μιλάει, πώς διπλώνει τη πεσέτα, τι τη διέπει, ποια η αγωνίας της». Οι «προκλήσεις» είναι κάτι που αγαπά στη δουλειά της. «Τη γυμνάζεις την καρδιά και την αντίληψη. Και διευρύνεις το πεδίο που παίζεις και μπορείς και εκφράζεσαι. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό στη δουλειά. Δεν μπορώ να κάνω τους ίδιους και τους ίδιους ρόλους συνέχεια. Δεν με ευχαριαστεί. Και δεν μου δίνει ενδιαφέρον».

Διαφαίνεται η αγάπη του Σπύρου Γιάμαρη προς την Γαλήνη. Θα δούμε κάτι, θα βγει κάτι προς τα έξω; «Βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο στο σενάριο. Θα γίνουν μεγάλες ανατροπές, ανατρεπτικά, σκληρά γεγονότα, τα οποία δεν θα επιτρέψουν, προς το παρον, την ερωτική διάθεση από κανέναν προς κανέναν. Έρχονται δυνατές καταστάσεις»!

Τι κοινό έχει η Κλέλια με την Γαλήνη; «Τη λαχτάρα να προστατέψει το σπίτι και τα παιδιά της» απαντά. «Να μπορέσει να γίνει μια ομπρέλα να τα σκεπάσει – και από τον ίδιο τους τον εαυτό να τα προστατέψει και από οτιδήποτε άλλο γύρω τους. Δεν τα πολυκαταφέρνει. Γιατί είναι σκληρή η εποχή, δε συγχωρεί. Κι είναι εκτεθειμένη σε πολύ άγρια θυρία. Και το ένα το έχει στο σπίτι της. Οπότε είναι σπουργίτι σε κλουβί και οι γάτες γυρω γύρω. Επίσης, έχει αυτόν τον ηθικό κώδικα, τον αδιάβλητο, αλλά οι άλλοι δεν παίζουν έτσι. Δεν έχει τα ίδια όπλα…Στις πολύ σκληρές συνθήκες που βιώνει, η Γαλήνη έχει φτιάξει ένα πλέγμα κι έχει αρχίσει να κρύβει… Πιστεύει ότι το έχει. Αλλά δεν μπορεί να το κάνει μόνη της. Γι αυτό αρχίζει και ψάχνει για συμμάχους».

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια

Κατάλληλο για άνω των 12 ετών

Δραματική σειρά εποχής ελληνικής παραγωγής 2025-2026

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κορδέλλας, Βασίλης Τσελεμέγκος, Μάριος Καραμάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κώστας Τριανταφύλλου, Μπάμπης Αρσενάκος

Ηχοληψία: Χρήστος Παπαδόπουλος, Κώστας Κολοκάθης

Σκηνογράφος: Σπύρος Λάσκαρης

Ενδυματολόγος: Κική Μήλιου

Μοντάζ: Γιάννης Τσιτσόπουλος, Μανόλης Ζεάκης

Πρωτότυπη μουσική: Μάριος Στρόφαλης

Το τραγούδι των τίτλων «Ο καπνός απ’ το λιμάνι», σε στίχους Ειρήνης Τουμπάκη, ερμηνεύει η Μάρθα Φριντζήλα.

Οργάνωση Παραγωγής: Γιάννης Καραντάνης

Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Κώστας Σάκκαρης

Παραγωγός: Αthens Productions A.E.

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.Ε.

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπισμπίκης (Σπύρος Γιάμαρης), Κλέλια Ρένεση (Γαλήνη Βούλγαρη), Μαρίνα Ασλάνογλου (Αλεξάνδρα Καπετανάκου), Αντώνης Καρυστινός (Κωνσταντίνος Βούλγαρης), Αλέκος Συσσοβίτης (Ηλίας Καπετανάκος), Μαριάννα Πολυχρονίδη (Ρίτα Ζαφείρη), Ιζαμπέλλα Φούλοπ (Άντζελα Δρόσου), Άρης Αντωνόπουλος (Στράτος Καπετανάκος), Βασίλης Μηλιώνης (Γρηγόρης Βούλγαρης), Σταύρος Σβήγκος (Χρόνης Θαλασσίτης), Κωνσταντίνα Τάκαλου (Φωφώ), Μαρία Καβουκίδου (Ξένη Φραγκούλη), Μαρθίλια Σβάρνα (Καίτη), Χριστίνα Μαθιουλάκη (Λένα Βούλγαρη), Δημήτρης Καπετανάκος (Στέλιος Σκαβάτσος), Ευφημία Καλογιάννη (Κοραλία), Δημήτρης Σέρφας (Αντρέας Καπετανάκος), Κυριάκος Σαλής (Ορέστης Βούλγαρης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Βούλα Μαρκάκη), Γιάννα Ζιάννη (Ματίνα), Στέλλα Γκίκα (Ασημίνα), Γρηγορία Μεθενίτη (Ντόρα), Δημήτρης Παπανικολάου (Λάζαρος Φραγκούλης), Γιάννης Λεάκος (Νίκος Καστίλιας), Χριστίνα Στεφανίδη (Λουΐζα), Τριαντάφυλλος Δελής (Βούγγελας), Αργύρης Αποστόλου (Τάκης), Αγγελίνα Τερσενίδου (Γίτσα), Νεφέλη Παπαδερού (Βίκυ), Τάσος Καρλής (Ζήσης).