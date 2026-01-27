«The Testaments»: Τον Απρίλιο η πρεμιέρα της σειράς

Σύνοψη από το

  • Τα πρώτα τρία επεισόδια του «The Testaments», της συνέχειας του «The Handmaid’s Tale», θα κάνουν πρεμιέρα στις 8 Απριλίου, με τα υπόλοιπα να προβάλλονται εβδομαδιαία.
  • Η πρωτότυπη παραγωγή του Hulu βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μάργκαρετ ‘Ατγουντ και περιγράφεται ως μια «δραματική ιστορία ενηλικίωσης που διαδραματίζεται στη Gilead».
  • Ο Μπρους Μίλερ επιστρέφει ως δημιουργός και showrunner, ενώ στην πρωταγωνίστρια Τσέις Ινφίνιτι συμπληρώνουν το καστ οι Λούσι Χάλιντεϊ και Ανν Ντόουντ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

«The Testaments»: Τον Απρίλιο η πρεμιέρα της σειράς

Η συνέχεια της επιτυχημένης σειράς «The Handmaid’s Tale» απέκτησε ημερομηνία προβολής. Τα πρώτα τρία επεισόδια του «The Testaments» θα κάνουν πρεμιέρα στις 8 Απριλίου, ενώ τα υπόλοιπα θα προβάλλονται σε εβδομαδιαία βάση. Όπως και η αρχική σειρά, η πρωτότυπη παραγωγή του Hulu βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μάργκαρετ ‘Ατγουντ (Margaret Atwood).

Η επίσημη σύνοψη περιγράφει το «The Testaments» ως μια «δραματική ιστορία ενηλικίωσης που διαδραματίζεται στη Gilead». Η πλοκή ακολουθεί τις «δύο έφηβες, την υπάκουη και ευσεβή Agnes (Τσέις Ινφίνιτι) και τη Daisy (Λούσι Χάλιντεϊ), μια νεοαφιχθείσα και προσηλυτισμένη έξω από τα σύνορα της Gilead.

Καθώς περιηγούνται στους διαδρόμους του ελίτ προπαρασκευαστικού σχολείου της Aunt Lydia (Ανν Ντόουντ) για μελλοντικές συζύγους, ένα μέρος όπου η υπακοή διδάσκεται βίαια και πάντα με θεϊκή δικαιολογία, ο δεσμός τους γίνεται ο καταλύτης που θα ανατρέψει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον τους».

Το καστ συμπληρώνουν οι Μέιμπελ Λι (Mabel Li), Έιμι Σάιμετζ (Amy Seimetz), Μπίρβα Πάντια (Birva Pandya), Μπραντ Αλεξάντερ (Brad Alexander), Ρόουαν Μπλάνσαρντ (Rowan Blanchard), Ματέα Κονφόρτι (Mattea Conforti), Ζάριν Νταρνέλ-Μάρτιν (Zarrin Darnell-Martin), Εβα Φουτ (Eva Foote), Ιζόλντ ‘Αρντις (Isolde Ardies), Σετσινά Μπουμλουάνα (Shechinah Mpumlwana) και Κίρα Γκουλόιν (Kira Guloien).

Ο Μπρους Μίλερ (Bruce Miller), ο οποίος μετέφερε επιτυχημένα το «The Handmaid’s Tale» στη μικρή οθόνη, επιστρέφει ως δημιουργός, εκτελεστικός παραγωγός και showrunner. Στην ομάδα των εκτελεστικών παραγωγών συμμετέχουν επίσης οι Γουόρεν Λίτλφιλντ (Warren Littlefield), Ελίζαμπεθ Μος (Elisabeth Moss) και Μάικ Μπάρκερ (Mike Barker) ο οποίος ενάλαβε και τη σκηνοθεσία των τριών πρώτων επεισοδίων. Η παραγωγή ανήκει στην MGM Television.

Η Ινφίνιτι ανακοινώθηκε ως πρωταγωνίστρια του «The Testaments» τον Φεβρουάριο του 2025. Από τότε η ηθοποιός έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές και υποψηφιότητες για βραβεία, για την ερμηνεία της στην ταινία του Πολ Τόμας ‘Αντερσον (Paul Thomas Anderson), «One Battle After Another», όπως αναφέρει το Variety.

Πηγή: ΑΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί κλείνει η Εριέττα Κούρκουλου το πρώτο ανεξάρτητο κέντρο φυσικού τοκετού – «Ήταν προσωπική μου αποτυχία»

Καρκίνος: Μελέτη αποκαλύπτει ποια ώρα η θεραπεία είναι πιο αποτελεσματική

«Βιολάντα»: Αυτά είναι τα μέτρα στήριξης για τις οικογένειες των θυμάτων

Αναπηρία: Ποιες αλλαγές έρχονται στην κάρτα και στις παροχές

Σοκ: Πέθανε 24χρονος έπειτα από αποτυχημένη μεταμόσχευση γενιού στην Τουρκία – Την επέμβαση έκανε μεσίτης που προσποιείτο τ...

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα κορίτσι σε 18 δευτερόλεπτα
περισσότερα
12:10 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Βραβεία Tony 2026: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία της 79ης τελετής

Η τελετή απονομής των Βραβείων Tony 2026, ο κορυφαίος θεσμός αναγνώρισης του αμερικανικού θεάτ...
10:55 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Πρεμιέρα σε ένα μήνα για το Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια: Οι 3 πρώτοι καλεσμένοι

Αντίστροφη μέτρηση για την πολυαναμενόμενη εκπομπή της prime time του Αντ1 “Moments̶...
09:35 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Τηλεθέαση (26/1): Πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη το βράδυ της Δευτέρας

Η τηλεθέαση για το βράδυ της Δευτέρας (26/1). Στο δυναμικό κοινό βρέθηκε πρώτο το MasterChef ε...
09:27 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Μπαμπά, σ’ αγαπώ: Οι μπαμπάδες γίνονται ζωγραφιές

Με τον πιο αυθόρμητο και τρυφερό τρόπο, οι 3 μικροί πρωταγωνιστές της νέας οικογενειακής σειρά...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι