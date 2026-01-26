«Γκάφα-ολκής» από τον Ρέιφ Φάινς – Αποκάλυψε ποιος ηθοποιός θα υποδυθεί τον Βόλντεμορτ στη σειρά «Χάρι Πότερ» – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

Media

Χάρι Πότερ, Βόλντεμορτ

Ο διάσημος Βρετανός ηθοποιός, Ρέιφ Φάινς, ο οποίος ενσάρκωσε τον Λόρδο Βόλντεμορτ στις ταινίες «Χάρι Πότερ», έκανε «γκάφα» και αποκάλυψε ποιος θα υποδυθεί τον εμβληματικό Βόλντεμορτ στην τηλεοπτική σειρά με τον διάσημο μάγο.

Κατά τη διάρκεια δηλώσεων στο κόκκινο χαλί για την ταινία «28 Years Later: The Bone Temple», Ρέιφ Φάινς, ρωτήθηκε ποιον θα επέλεγε να τον αντικαταστήσει στον ρόλο του Βόλντεμορτ και η απάντησή του άφησε άφωνους όλους τους παρευρισκόμενους. «Λοιπόν, μου είπαν ότι ήδη τον έχουν επιλέξει, έτσι δεν είναι;».

Τότε, η δημοσιογράφος επέμεινε: «Ποιον πιστεύεις ότι θα έπρεπε ;Αν κάποιος μπορούσε να παίξει τον Βόλντεμορτ όπως το έκανες εσύ;».

«Έχω ήδη πει ότι πιστεύω πως ο Κίλιαν Μέρφι είναι εξαιρετικός. Πολύ πολύ καλή επιλογή. Νομίζω ότι το έχουν επιλέξει, έτσι δεν είναι;» απάντησε ο Φάινς.

Μόλις συνειδητοποίησε ότι η συγκεκριμένη πληροφορία δεν ήταν γνωστή, συμπλήρωσε: «Δεν ξέρω. Νόμιζα ότι είχαν ήδη κλείσει τον ρόλο».

Δείτε το βίντεο:

 

@letstalkmovies.com “Wait… did that just happen? 😳” #voldemort #ralphfiennes #harrypotterseries #cillianmurphy #harrypotter #casting #production ♬ original sound – Let’s Talk Movies

Τα γυρίσματα της σειράς «Χάρι Πότερ» είναι σε εξέλιξη και η κυκλοφορία της αναμένεται εντός του 2027 αποκλειστικά στο HBOMax.

