Κακοκαιρία: Διακοπή κυκλοφορίας σε Κιλκίς, Σέρρες και Χαλκιδική λόγω έντονης βροχόπτωσης

κοινωνία

τροχαία

Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων τέθηκε σε ισχύ σε τμήματα του οδικού δικτύου των Σερρών, του Κιλκίς και της Χαλκιδικής, λόγω έντονων βροχοπτώσεων που σημειώνονται τις τελευταίες ώρες.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, στο Κιλκίς διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά εθνική οδό Ευζώνων– Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος του Πολυκάστρου (συμβολή των οδών Μ. Αλεξάνδρου με Πάικου). Εξαιρούνται τα οχήματα που έχουν τελικό προορισμό τα χωριά Λιμνότοπο, Άσπρο και Αξιοχώρι).

Στις Σέρρες, στην επαρχιακή οδό Σιδηροκάστρου – Καρυδοχωρίου, για τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων. Ανάσχεση των βαρέων οχημάτων θα πραγματοποιείται στην διασταύρωση επαρχιακής οδού Σιδηροκάστρου– Καρυδοχωρίου με επαρχιακή οδό Σιδηροκάστρου – Χαρωπού.

Επίσης, στην «κοιλάδα» Σιδηροκάστρου μεταξύ γέφυρας Σταυρού και γέφυρας Βαροσίου, για όλα τα οχήματα και τους πεζούς. Η ανάσχεση της κυκλοφορίας πραγματοποιείται πριν από τις γέφυρες.

Στη Χαλκιδική διακόπηκε η κυκλοφορία στη δημοτική οδό Ορμύλιας- Βατοπεδίου και στο 1ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Ορμύλιας-Βραστάμων.

19:12 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία στην Αττική: Δέντρο έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο στη Δάφνη – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Πολλά προβλήματα προκάλεσε στην Αττική η έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε από το πρωί της Δευτ...
19:06 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Έπεσαν πάνω από 43.000 κεραυνοί την Δευτέρα – Ποιες περιοχές «βούλιαξαν» από την βροχή

Επιδείνωση παρουσίασε ο καιρός σήμερα (Δευτέρα, 26/1) με ισχυρές βροχές, καταιγίδες αλλά και κ...
18:55 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία-Σέρρες: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης περιοχές του δήμου Σιντικής – Απεγκλωβίστηκε ζευγάρι κτηνοτρόφων

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν η έδρα του δήμου Σιντικής στις Σέρρες, το Σιδηρόκαστρ...
18:22 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Ηράκλειο: Πλημμύρισαν οι αίθουσες του Ειδικού Σχολείου – Ποτάμια οι δρόμοι σε οικισμούς – ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ

Αναστάτωση επικρατεί ανάμεσα στους μαθητές, τους γονείς αλλά και τους εκπαιδευτικούς του ΕΕΕΕΚ...
