Εντυπωσιακό βίντεο από τη Νάξο: Η προσπάθεια των πιλότων να προσγειώσουν τα αεροπλάνα εν μέσω ισχυρών ανέμων

Ιδιαίτερα δύσκολες ήταν οι συνθήκες σήμερα Δευτέρα το πρωί στο αεροδρόμιο της Νάξου, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούσαν δυσκόλευσαν τις πτήσεις από και προς το νησί. Οι ισχυρές ριπές σε συνδυασμό με τη χαμηλή ορατότητα, λόγω της έντονης συννεφιάς, δημιούργησαν ένα απαιτητικό σκηνικό, σύμφωνα με το Cyclades24.

Παρά τις δυσκολίες, οι δύο προγραμματισμένες πτήσεις πραγματοποιήθηκαν κανονικά. Όπως φαίνεται και στο βίντεο, οι προσγειώσεις των αεροσκαφών της Sky Express και της Olympic Air έγιναν με ασφάλεια, χάρη στην εμπειρία, την ψυχραιμία και την τεχνική κατάρτιση των πιλότων.

Σημειώνεται ότι ίσχυε απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία, όμως οι αεροπορικές συνδέσεις της Νάξου διατηρήθηκαν.