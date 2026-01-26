Χαϊδάρι: Συνελήφθη 20χρονος συνεπιβάτης μοτοσικλέτας με γεμάτο όπλο – Έβρισε και απείλησε τους αστυνομικούς 

Σύνοψη από το

  • Συνελήφθη, βραδινές ώρες του Σαββάτου, 20χρονος στο Χαϊδάρι, κατηγορούμενος για παράβαση του νόμου περί όπλων, βία κατά υπαλλήλων, εξύβριση και απειλή.
  • Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν δίκυκλο με τον κατηγορούμενο ως συνεπιβάτη, με τον οδηγό να αναπτύσσει ταχύτητα και να ακολουθεί καταδίωξη.
  • Ο 20χρονος αποβιβάστηκε και τράπηκε σε φυγή πεζός, αλλά ακινητοποιήθηκε, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη και γεμιστήρας με 5 φυσίγγια.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Χαϊδάρι: Συνελήφθη 20χρονος συνεπιβάτης μοτοσικλέτας με γεμάτο όπλο – Έβρισε και απείλησε τους αστυνομικούς 

Συνελήφθη, βραδινές ώρες του Σαββάτου 24 Ιανουαρίου από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.)/Γ.Α.Δ.Α., 20χρονος, κατηγορούμενος για παράβαση του νόμου περί όπλων, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, εξύβριση και απειλή.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και έτερος δράστης κατηγορούμενος για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση. Ειδικότερα, περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν δίκυκλο στην περιοχή του Χαϊδαρίου, στο οποίο επέβαινε ο κατηγορούμενος ως συνεπιβάτης, με οδηγό άγνωστο άτομο και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Στη θέα των αστυνομικών ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη.

Κατά τη διάρκειά της, ο 20χρονος αποβιβάστηκε από το δίκυκλο και τράπηκε σε φυγή πεζός, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από τους ανωτέρω αστυνομικούς.

Κατά τη δέσμευσή του, επέδειξε επιθετική συμπεριφορά σε βάρος των αστυνομικών, εξυβρίζοντάς τους και απειλώντας τους.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, στην κατοχή του βρέθηκε πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη, καθώς και προσαρτημένος γεμιστήρας με 5 φυσίγγια.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαϊδαρίου, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αρτηριακή πίεση: Αυτή η βιταμίνη μπορεί να σας βοηθήσει να τη μειώσετε φυσικά, σύμφωνα με έρευνα

Εμβολιαστική κάλυψη έναντι του HPV στην Ελλάδα: Τι δείχνουν τα πρώτα εθνικά δεδομένα

Υπουργικό Συμβούλιο: Επιστολική ψήφος και 3 έδρες για τους απόδημους Έλληνες – Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τη γραφειοκρα...

«Πράσινο φως» από την ΕΕ στο σχέδιο για την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου-Τι αναφέρει

Το «φαγοπότι» των μαύρων τρυπών θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξήγηση ενός κοσμικού μυστηρίου που αποκαλύφθηκε από το James ...

Microsoft Research: Παρουσίασε το μοντέλο Rho-alpha για την αυτονομία των ρομπότ – Οι δυνατότητές του
περισσότερα
17:43 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Εντυπωσιακό βίντεο από τη Νάξο: Η προσπάθεια των πιλότων να προσγειώσουν τα αεροπλάνα εν μέσω ισχυρών ανέμων

Ιδιαίτερα δύσκολες ήταν οι συνθήκες σήμερα Δευτέρα το πρωί στο αεροδρόμιο της Νάξου, καθώς οι ...
17:25 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Τρίκαλα: Βίντεο ντοκουμέντο με την στιγμή της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» – Τα πρόσωπα της τραγωδίας και οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών

Η στιγμή της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, έχει καταγρ...
17:11 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Εικόνες από drone αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής στο εργοστάσιο «Βιολάντα» – ΒΙΝΤΕΟ

Εικόνες αποκάλυψης στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», στα Τρίκαλα, όπου σημειώθηκε η τραγωδία τα ξ...
16:49 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Πικέρμι: Βίντεο από τη διάσωση των εγκλωβισμένων οδηγών – Υπερχείλισε το ρέμα Βάρδα, διακόπηκε η κυκλοφορία

Αν και το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε σήμερα Δευτέρα την Αττική δεν ήταν όπως το προηγούμενο, ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι