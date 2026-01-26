Χαϊδάρι: Συνελήφθη 20χρονος συνεπιβάτης μοτοσικλέτας με γεμάτο όπλο – Έβρισε και απείλησε τους αστυνομικούς 

Συνελήφθη, βραδινές ώρες του Σαββάτου 24 Ιανουαρίου από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.)/Γ.Α.Δ.Α., 20χρονος, κατηγορούμενος για παράβαση του νόμου περί όπλων, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, εξύβριση και απειλή.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και έτερος δράστης κατηγορούμενος για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση. Ειδικότερα, περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν δίκυκλο στην περιοχή του Χαϊδαρίου, στο οποίο επέβαινε ο κατηγορούμενος ως συνεπιβάτης, με οδηγό άγνωστο άτομο και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Στη θέα των αστυνομικών ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη.

Κατά τη διάρκειά της, ο 20χρονος αποβιβάστηκε από το δίκυκλο και τράπηκε σε φυγή πεζός, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από τους ανωτέρω αστυνομικούς.

Κατά τη δέσμευσή του, επέδειξε επιθετική συμπεριφορά σε βάρος των αστυνομικών, εξυβρίζοντάς τους και απειλώντας τους.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, στην κατοχή του βρέθηκε πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη, καθώς και προσαρτημένος γεμιστήρας με 5 φυσίγγια.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαϊδαρίου, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.