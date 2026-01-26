Κως: Ξυλοδαρμός άνδρα από πέντε δράστες – Του έστησαν παγίδα μέσω διαδικτύου

Ένα “περίεργο” περιστατικό ξυλοδαρμού ερευνούν οι αρχές στην Κω, ενώ εξετάζεται και το σενάριο να πρόκειται για κάποιους “αυτόκλητους τιμωρούς”.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, υπήρξε καταγγελία ενός άνδρα ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού. Το θύμα ήρθε σε επικοινωνία -μέσω διαδικτύου- με μία γυναίκα και κανόνισαν συνάντηση. Σύμφωνα με τον ίδιο, επρόκειτο για ενήλικη.

Όπως κατήγγειλε ο ίδιος στην αστυνομία, στο ραντεβού αντί της κοπέλας εμφανίστηκαν πέντε άτομα, τα οποία του επιτέθηκαν και χρειάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών.