Έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αγίους Αναργύρους – Το σενάριο που εξετάζεται

Σύνοψη από το

  • Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (26/1) στους Αγίους Αναργύρους, καθώς προκλήθηκε έκρηξη σε διαμέρισμα πολυκατοικίας.
  • Ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ η έκρηξη πιθανότατα προκλήθηκε από οικιακή συσκευή, με αποτέλεσμα υλικές ζημιές στο διαμέρισμα.
  • Οι αρχές διενεργούν έρευνα προκειμένου να διαλευκάνουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (26/1), όταν προκλήθηκε έκρηξη σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, στους Αγίους Αναργύρους.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι, χωρίς, ευτυχώς, να αναφερθούν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές που επικαλείται η ΕΡΤ, η έκρηξη προκλήθηκε πιθανότατα από οικιακή συσκευή, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές στο διαμέρισμα.

Οι αρχές διενεργούν έρευνα προκειμένου να διαλευκάνουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αρτηριακή πίεση: Αυτή η βιταμίνη μπορεί να σας βοηθήσει να τη μειώσετε φυσικά, σύμφωνα με έρευνα

Εμβολιαστική κάλυψη έναντι του HPV στην Ελλάδα: Τι δείχνουν τα πρώτα εθνικά δεδομένα

Έρχονται Προγράμματα Ανάπτυξης για Περιφέρειες-Ποιες αφορά

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,9% στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το γ’ τρίμηνο του 2025

Το «φαγοπότι» των μαύρων τρυπών θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξήγηση ενός κοσμικού μυστηρίου που αποκαλύφθηκε από το James ...

Microsoft Research: Παρουσίασε το μοντέλο Rho-alpha για την αυτονομία των ρομπότ – Οι δυνατότητές του
περισσότερα
16:06 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Live η κίνηση-Τροχαίο στον Κηφισό: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή, ένας τραυματίας

Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας (26/1) στη Λ. Κηφισού, στο ρ...
15:30 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Τρίκαλα: «Έγινε η έκρηξη, υποχώρησε το πάτωμα και έπεσαν στο υπόγειο» – Τι λέει συγγενής της αγνοούμενης

Συγκλονίζει η περιγραφή ενός συγγενή της αγνοούμενης εργαζόμενης για τα όσα έλαβαν χώρα τα ξημ...
15:12 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Αργυρούπολη: Δέντρο ξεριζώθηκε και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Πτώση δέντρου σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (26/01) στην Αργυρούπολη, λόγω των θυελλωδών ανέμων, ...
14:45 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις μέχρι και την Τρίτη – Η πρόβλεψη για την Αττική

Συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω της κακοκαιρίας, που βρίσκεται σε εξέλιξη...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι