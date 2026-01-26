Έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αγίους Αναργύρους – Το σενάριο που εξετάζεται

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (26/1), όταν προκλήθηκε έκρηξη σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, στους Αγίους Αναργύρους.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι, χωρίς, ευτυχώς, να αναφερθούν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές που επικαλείται η ΕΡΤ, η έκρηξη προκλήθηκε πιθανότατα από οικιακή συσκευή, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές στο διαμέρισμα.

Οι αρχές διενεργούν έρευνα προκειμένου να διαλευκάνουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.