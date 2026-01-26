Ιράν: Ωμή προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ με μια αιματοβαμμένη γιγαντοαφίσα – «Όποιος σπέρνει άνεμο, θα θερίσει θύελλα»

  • Οι ιρανικές αρχές παρουσίασαν μια γιγαντοαφίσα στην Τεχεράνη, απεικονίζοντας ένα κατεστραμμένο αεροπλανοφόρο με το μήνυμα «Όποιος σπέρνει άνεμο, θα θερίσει θύελλα», ως άμεση προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ.
  • Το αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln» και συνοδευτικά πολεμικά πλοία κατευθύνονται προς την περιοχή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι κινούνται «για κάθε ενδεχόμενο».
  • Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει εκτοξευθεί μετά τη βίαιη καταστολή διαδηλώσεων, με τον διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης να προειδοποιεί ότι είναι «με το δάχτυλο στη σκανδάλη».
Ιράν: Ωμή προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ με μια αιματοβαμμένη γιγαντοαφίσα – «Όποιος σπέρνει άνεμο, θα θερίσει θύελλα»
Φωτογραφία: AP

Με μια ιδιαίτερα σκληρή εικόνα και ένα ευθύ μήνυμα προς τις ΗΠΑ επέλεξαν οι ιρανικές αρχές να προειδοποιήσουν τη διοίκηση Τραμπ, την ώρα που η ένταση στην περιοχή ανεβαίνει επικίνδυνα και «αρμάδα» του αμερικανικού στόλου κατευθύνεται προς τη Μέση Ανατολή.

Την Κυριακή, οι ιρανικές αρχές παρουσίασαν μια γιγαντοαφίσα σε κεντρική πλατεία της Τεχεράνης, απευθύνοντας άμεση προειδοποίηση στις ΗΠΑ να μην επιχειρήσουν στρατιωτικό πλήγμα κατά της χώρας.

Η αφίσα απεικονίζει ένα αεροπλανοφόρο από ψηλά, με κατεστραμμένα μαχητικά αεροσκάφη στο κατάστρωμά του.

Το αεροπλανοφόρο είναι γεμάτο πτώματα και κηλίδες αίματος, τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα πίσω από το πλοίο σχηματίζοντας μοτίβο που θυμίζει τις ρίγες της αμερικανικής σημαίας.

Φωτογραφία: AP

Σε μία γωνία δεσπόζει το σύνθημα στα αγγλικά: «Όποιος σπέρνει άνεμο, θα θερίσει θύελλα».

Φωτογραφία: AP

Η αποκάλυψη της αφίσας στην πλατεία Ενγκελάμπ έγινε καθώς το αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln» και συνοδευτικά πολεμικά πλοία κατευθύνονται προς την περιοχή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει δηλώσει ότι τα πλοία μετακινούνται «για κάθε ενδεχόμενο», σε περίπτωση που αποφασίσει να προχωρήσει σε ενέργειες. «Έχουμε έναν τεράστιο στόλο που κατευθύνεται προς τα εκεί και ίσως να μη χρειαστεί να τον χρησιμοποιήσουμε», δήλωσε την Πέμπτη.

Σύμφωνα με το Associated Press, η πλατεία Ενγκελάμπ χρησιμοποιείται για συγκεντρώσεις που καλούνται από το κράτος και οι αρχές αλλάζουν την γιγαντοαφίσα της ανάλογα με εθνικές επετείους και γεγονότα. Το Σάββατο, ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι είναι «με το δάχτυλο στη σκανδάλη».

Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει εκτοξευθεί μετά τη βίαιη καταστολή των πανεθνικών διαδηλώσεων, κατά την οποία χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες χιλιάδες συνελήφθησαν. Ο Τραμπ είχε απειλήσει με στρατιωτική δράση εάν το Ιράν συνέχιζε να σκοτώνει ειρηνικούς διαδηλωτές ή προχωρούσε σε μαζικές εκτελέσεις κρατουμένων.

Το περιοδικό TIME, που επικαλείται στοιχεία από αξιωματούχους του υπουργείου Υγείας της χώρας και γιατρούς, ανέφερε την Κυριακή ότι έως και 30.000 διαδηλωτές ενδέχεται να σκοτώθηκαν μόνο στις 8 και 9 Ιανουαρίου.

Δεν έχουν καταγραφεί νέες διαδηλώσεις εδώ και ημέρες και ο Τραμπ υποστήριξε πρόσφατα ότι η Τεχεράνη ανέστειλε τις προγραμματισμένες εκτελέσεις περίπου 800 συλληφθέντων διαδηλωτών – ισχυρισμό που ο ανώτατος εισαγγελέας του Ιράν χαρακτήρισε «εντελώς ψευδή».

Παρ’ όλα αυτά, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές ότι διατηρεί ανοιχτές όλες τις επιλογές, δηλώνοντας την Πέμπτη ότι οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια θα έκανε τα αμερικανικά πλήγματα του περασμένου Ιουνίου σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις «να μοιάζουν με φιστίκια».

Ο αμερικανικός στρατός ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τα μαχητικά F-15E Strike Eagle της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ έχουν πλέον παρουσία στη Μέση Ανατολή. Αντίστοιχα, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ανέπτυξε μαχητικά Typhoon στο Κατάρ «σε αμυντική βάση».

