Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση 12 μηνών με αναστολή στους 2 οδηγούς που έτρεχαν με 179 χλμ/ώρα στην Εσωτερική Περιφερειακή

Ένοχοι για επικίνδυνη οδήγηση κρίθηκαν οι δύο νεαροί οδηγοί, που συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη, καθώς φαίνεται να κινούνταν με 179 χλμ./ώρα, με όριο τα 80 χλμ./ώρα, στην εσωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης (κόμβος Ευόσμου).

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης επέβαλε στους δύο οδηγούς ποινή φυλάκισης 12 μηνών, με 3ετή αναστολή, στον καθένα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι συλλήψεις έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν η συσκευή ελέγχου ταχύτητας (radar) των αστυνομικών της Τροχαίας «έδειξε» την υπερβολική τους ταχύτητα. Σημειώνεται ότι επρόκειτο για ξεχωριστές περιπτώσεις.