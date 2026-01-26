Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση 12 μηνών με αναστολή στους 2 οδηγούς που έτρεχαν με 179 χλμ/ώρα στην Εσωτερική Περιφερειακή

  • Ένοχοι για επικίνδυνη οδήγηση κρίθηκαν οι δύο νεαροί οδηγοί που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, καθώς κινούνταν με 179 χλμ./ώρα σε όριο 80 χλμ./ώρα στην εσωτερική περιφερειακή.
  • Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης επέβαλε στους οδηγούς ποινή φυλάκισης 12 μηνών, με 3ετή αναστολή, στον καθένα.
  • Οι συλλήψεις τους έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν η συσκευή ελέγχου ταχύτητας (radar) των αστυνομικών της Τροχαίας «έδειξε» την υπερβολική τους ταχύτητα.
Ένοχοι για επικίνδυνη οδήγηση κρίθηκαν οι δύο νεαροί οδηγοί, που συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη, καθώς φαίνεται να κινούνταν με 179 χλμ./ώρα, με όριο τα 80 χλμ./ώρα, στην εσωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης (κόμβος Ευόσμου).

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης επέβαλε στους δύο οδηγούς ποινή φυλάκισης 12 μηνών, με 3ετή αναστολή, στον καθένα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι συλλήψεις έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν η συσκευή ελέγχου ταχύτητας (radar) των αστυνομικών της Τροχαίας «έδειξε» την υπερβολική τους ταχύτητα. Σημειώνεται ότι επρόκειτο για ξεχωριστές περιπτώσεις.

14:25 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

