Φάμελλος: «Το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα μας γεμίζει θλίψη»

Σύνοψη από το

  • Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, δήλωσε ότι «το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα, μας γεμίζει θλίψη», εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.
  • Ο Σ. Φάμελλος «απαιτεί άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών της τραγωδίας και απόδοση ευθυνών», τονίζοντας την υποχρέωση για τήρηση μέτρων ασφάλειας στους χώρους εργασίας.
  • Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μεταβαίνει στον τόπο του δυστυχήματος στα Τρίκαλα, ενώ ο πρόεδρος του κόμματος δηλώνει ότι «είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς» για στήριξη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Σωκράτης Φάμελλος

«Το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα, μας γεμίζει θλίψη», σημειώνει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος και εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους, καθώς και τη συμπαράστασή του σε όλους όσοι επλήγησαν από αυτή την τραγωδία.

«Απαιτούμε άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών της τραγωδίας και απόδοση ευθυνών. Έχω επανειλημμένα τονίσει την αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση κράτους και εργοδοσίας για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας στους χώρους εργασίας και το οξύτατο πρόβλημα αύξησης των εργατικών δυστυχημάτων στη χώρα μας», συνεχίζει ο Σ. Φάμελλος, ενώ ενημερώνει ότι κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στα Τρίκαλα μεταβαίνει στον τόπο του δυστυχήματος.

«Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς για να έχουμε πλήρη ενημέρωση και να στηρίξουμε τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους», καταλήγει.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΕΦ: Για 8η χρονιά το Food Drive ΠΕΦ στηρίζει παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη

Χωρίς καμία αξιοκρατική διαδικασία η τοποθέτηση γιατρών στη διοίκηση του Κέντρου Υγείας Καρδίτσας

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Αυξάνονται τα πρόστιμα για όσους μετακινούνται χωρίς εισιτήριο – Τι αλλάζει

Φοροδιαφυγή: Περισσότεροι από 68.000 έλεγχοι για το 2025 – Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για την παραβατικότητα

Ερευνητές ανάπτυξαν φθοροβορικoύς κρυστάλλους υψηλής απόδοσης για λέιζερ βαθιάς υπεριώδους ακτινοβολίας

Προειδοποίηση για Chrome και Safari: «Αν δείτε αυτό, σας έχουν χακάρει» – Τι να προσέξετε
περισσότερα
12:35 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο για εκλογές: Προτείνουμε τη δημιουργία ειδικής τριεδρικής Περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού

Το μήνυμα ότι «σε αχαρτογράφητα νερά η πολιτική σταθερότητα είναι εθνική αναγκαιότητα» έστειλε...
12:05 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Νέα Αριστερά για Τρίκαλα: Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς είναι αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της Πολιτείας και των εργοδοτών

«Η Νέα Αριστερά παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις μετά το τραγικό βιομηχανικό και ερ...
11:25 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Νίκος Ανδρουλάκης: Δεν στέκεται ως υπουργός ο κ. Φλωρίδης – Η εσωστρέφεια δεν βοηθά το ΠΑΣΟΚ να πάει μπροστά

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, έθεσε θέμα για τον υπουργό Δικαιοσύ...
11:25 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Μητσοτάκης για την τραγωδία στη «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» στα Τρίκαλα: Η σκέψη μας με τις οικογένειες των θυμάτων

Στη φονική φωτιά στο εργοστάσιο της εταιρείας, ΒΙΟΛΑΝΤΑ στα Τρίκαλα αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι