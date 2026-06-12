Πιερρακάκης-Eurogroup: Στο τραπέζι η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής – Έρχεται εξειδικευμένο σημείωμα από την Κομισιόν – ΒΙΝΤΕΟ

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Eurogroup, ο πρόεδρος του οργάνου Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις άνοιξαν τα χαρτιά τους σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και την εφαρμογή της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής. Οι δύο αξιωματούχοι ξεκαθάρισαν το τοπίο γύρω από το πώς θα γεφυρωθούν οι διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ των κρατών-μελών, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προετοιμάζει ήδη ένα αναλυτικό σημείωμα που θα εξειδικεύει τους όρους της πρόσθετης αυτής ευελιξίας.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ΕΡΤnews, ο κ. Πιερρακάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να συμβαδίζει η δημοσιονομική σύνεση με τη στοχευμένη στήριξη των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο απόλυτος συντονισμός με τη νομισματική πολιτική είναι απαραίτητος, χαρακτηρίζοντας τις επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές ως το απόλυτο «κλειδί» για να ενισχυθεί η ασφάλεια και η ανταγωνιστικότητα ολόκληρης της Ευρώπης.

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε τη σημασία του δημοσιονομικού συντονισμού, επισημαίνοντας ότι «η αβεβαιότητα έχει κόστος» και πως ευθύνη των κυβερνήσεων είναι να περιορίσουν αυτό το κόστος μέσα από σταθερές και συνεπείς πολιτικές. Όπως τόνισε, «η Ευρώπη δεν μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στη διαχείριση της σημερινής κρίσης και στην προετοιμασία για το αύριο. Πρέπει να κάνει και τα δύο ταυτόχρονα».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι υπάρχουν ορισμένα βασικά πεδία στα οποία οι χώρες συμφωνούν, με κοινό στόχο των υπουργών Οικονομικών τη στήριξη των πιο ευάλωτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων, τη δημοσιονομική σύνεση και τη μη αντίθεση της δημοσιονομικής με τη νομισματική πολιτική.

Για την ενεργειακή στρατηγική της ΕΕ σημείωσε την ανάγκη για «περισσότερες διασυνδέσεις, περισσότερη αποθήκευση ενέργειας και περισσότερες επενδύσεις στα δίκτυα», ακολουθώντας τη γραμμή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και πρόσθεσε ότι «η καλύτερη κοινωνική πολιτική για όλους τους Ευρωπαίους είναι να επενδύσουμε στις ενεργειακές υποδομές».

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Οικονομίας αποκάλυψε ότι «προετοιμάζουμε τώρα επίσης ένα σημείωμα προς την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή, με περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή αυτής της πρόσθετης ευελιξίας». Ο ίδιος εξήγησε ότι η βασική κατεύθυνση είναι πως επιλέξιμα θα είναι τα μέτρα που μειώνουν την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, είτε πρόκειται για μεγάλα επενδυτικά έργα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δίκτυα και υποδομές, είτε για στοχευμένες παρεμβάσεις προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις, όπως η αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με αντλίες θερμότητας, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και μπαταριών αποθήκευσης, οι παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης και η στήριξη της ηλεκτροκίνησης.

Αναφερόμενος στις διαφορετικές απόψεις μεταξύ κρατών-μελών, ο κ. Ντομπρόβσκι, υπογράμμισε ότι, παρά τις αποκλίσεις, υπάρχει κοινή κατανόηση για την ανάγκη μείωσης της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και για τη στήριξη στοχευμένων και προσωρινών μέτρων.

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Πηγή: ΕΡΤnews