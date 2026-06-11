Γαλλία: Ευθανασία για το πίτμπουλ που σκότωσε την έγκυο Ελιζά Πιλαρσκί – Τετραετής ποινή με αναστολή στον ιδιοκτήτη του

Η γαλλική Δικαιοσύνη αποφάσισε την ευθανασία του πίτμπουλ Curtis, το οποίο κρίθηκε υπεύθυνο για τον θανάσιμο τραυματισμό της Ελιζά Πιλαρσκί το 2019, ενώ παράλληλα επέβαλε στον ιδιοκτήτη του σκύλου, Κριστόφ Ελούλ, ποινή τεσσάρων ετών φυλάκισης με αναστολή για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο Curtis, εκπαιδευμένος να δαγκώνει, ήταν ικανός να προκαλέσει από μόνος του τον θάνατο της Πιλαρσκί, απορρίπτοντας την αρχική εκδοχή για αγέλη κυνηγόσκυλων.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Ελιζά Πιλαρσκί
Φωτογραφία: Ελιζά Πιλαρσκί
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η γαλλική Δικαιοσύνη αποφάσισε την ευθανασία για το πίτμπουλ Curtis, το οποίο κρίθηκε υπεύθυνο για τον θανάσιμο τραυματισμό της Ελιζά Πιλαρσκί, και επέβαλε ποινή τεσσάρων ετών φυλάκισης με αναστολή στον ιδιοκτήτη του για ανθρωποκτονία από αμέλεια.\n- Το δικαστήριο έκρινε ότι ο Curtis, «προερχόμενος από σκύλους κυνομαχιών» και εκπαιδευμένος να δαγκώνει, ήταν «ικανός να προκαλέσει από μόνος του τον θάνατο της Ελιζά Πιλαρσκί», με το DNA του θύματος να εντοπίζεται στο ζώο. Οι δικαστές τον έκριναν επικίνδυνο.\n- Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το 2019, όταν η 6 μηνών έγκυος Ελιζά Πιλαρσκί βρέθηκε νεκρή με πάνω από 50 δαγκωματιές από σκύλο. Η τύχη του Curtis προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με πάνω από 100.000 υπογραφές να συγκεντρώνονται για να σωθεί.

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Η γαλλική Δικαιοσύνη αποφάσισε να υποβληθεί σε ευθανασία το πίτμπουλ Curtis, το οποίο κρίθηκε υπεύθυνο για τον θανάσιμο τραυματισμό της Ελιζά Πιλαρσκί το 2019, ενώ παράλληλα επέβαλε στον σύντροφό της και ιδιοκτήτη του σκύλου, Κριστόφ Ελούλ, ποινή τεσσάρων ετών φυλάκισης με αναστολή για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

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Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), το δικαστήριο του Σουασόν υπενθύμισε ότι η έρευνα είχε απαλλάξει πλήρως την αγέλη κυνηγόσκυλων που συμμετείχε σε κυνήγι αλεπούς στο δάσος όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Το DNA οδήγησε στον Curtis

Αντίθετα, το δικαστήριο έκρινε ότι ο Curtis, «προερχόμενος από σκύλους κυνομαχιών», τον οποίο ο ιδιοκτήτης του είχε εκπαιδεύσει να δαγκώνει, ήταν «ικανός να προκαλέσει από μόνος του, δαγκώνοντάς την, τον θάνατο της Ελιζά Πιλαρσκί».

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Η πρόεδρος του δικαστηρίου επισήμανε ότι γενετικό υλικό του θύματος εντοπίστηκε στο άνω χείλος του σκύλου, στοιχείο που ενίσχυσε τα συμπεράσματα των πραγματογνωμόνων.

«Εκτός ελέγχου» το ζώο

Οι δικαστές έκριναν ότι ο Curtis παραμένει επικίνδυνος, επισημαίνοντας πως μετά το περιστατικό παρέμεινε σε κλουβί και στο μεταξύ είχε επιτεθεί τόσο στον ιδιοκτήτη του όσο και σε εθελόντρια που ήρθε σε επαφή μαζί του.

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«Το να παραδοθεί σε μια οργάνωση θα ισοδυναμούσε με το να απαρνηθούμε αυτό που ήταν ικανός να κάνει και αυτό που θα μπορούσε ακόμα να κάνει, να σκοτώνει», ανέφερε η πρόεδρος του δικαστηρίου.

Το δικαστήριο υπογράμμισε επίσης ότι ο Ελούλ είχε ξεκινήσει την εκπαίδευση του ζώου στο δάγκωμα από πολύ μικρή ηλικία, γεγονός που, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός σκύλου με αυξημένη επιθετικότητα και χωρίς σαφείς μηχανισμούς ελέγχου.

Ο Κριστόφ Ελούλ, Φωτογραφία: FRANCOIS LO PRESTI / AFP
Ο Κριστόφ Ελούλ, Φωτογραφία: FRANCOIS LO PRESTI / AFP

 

Η τραγωδία στο δάσος

Στις 16 Νοεμβρίου 2019, ο Κριστόφ Ελούλ βρήκε νεκρή τη 29χρονη σύντροφό του σε δασική περιοχή κοντά στο Σουασόν. Η γυναίκα έφερε τουλάχιστον 50 δαγκωματιές από σκύλο.

Η Ελιζά Πιλαρσκί, η οποία ήταν έξι μηνών έγκυος, είχε βγει βόλτα μόνη της με τον Curtis. Λίγα λεπτά πριν από τον θάνατό της είχε τηλεφωνήσει στον σύντροφό της ζητώντας βοήθεια.

Ο Ελούλ είχε αρχικά υποστηρίξει ότι για την επίθεση ευθυνόταν αγέλη κυνηγόσκυλων που βρισκόταν στην περιοχή. Ωστόσο, η εκδοχή αυτή απορρίφθηκε από τις έρευνες και τις αναλύσεις DNA, οι οποίες οδήγησαν στις υποψίες ότι δράστης ήταν ο ίδιος ο σκύλος της.

Ο σκύλος είχε εισαχθεί παράνομα από την Ολλανδία

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) και τη Le Monde, ο Κριστόφ Ελούλ είχε μεταφέρει τον Curtis από την Ολλανδία στη Γαλλία, παρά το γεγονός ότι η εισαγωγή pit bull απαγορεύεται στη χώρα, καθώς η συγκεκριμένη κατηγορία σκύλων θεωρείται επικίνδυνη από τη γαλλική νομοθεσία.

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