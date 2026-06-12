Διαμαρτυρίες και συγκρούσεις με την αστυνομία: Η άλλη όψη της έναρξης του Μουντιάλ στο Μεξικό – ΒΙΝΤΕΟ

Η έναρξη του Παγκόσμιου Κυπέλλου στο Μεξικό επισκιάστηκε από διαδηλώσεις και συγκρούσεις με την αστυνομία, παρά τους εορτασμούς για τη νίκη της εθνικής ομάδας. Χιλιάδες διαδηλωτές, συμπεριλαμβανομένων ομάδων που ζητούν δικαιοσύνη για τους αγνοούμενους λόγω καρτέλ ναρκωτικών, συγκρούστηκαν με τα ΜΑΤ έξω από το στάδιο Azteca. Παράλληλα, σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν και στο Fan Fest στο Zócalo της πρωτεύουσας, με οπαδούς να προσπαθούν να εισέλθουν στην περιφραγμένη πλατεία.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

mundial
Μια διαδηλώτρια κρατά ένα πλακάτ που γράφει «Μεξικό, πρωταθλητής στις εξαφανίσεις» καθώς βαδίζει προς το στάδιο Azteca ενόψει της τελετής έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 στην Πόλη του Μεξικού, 11 Ιουνίου 2026 © Marco Antonio MARTINEZ / AFP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η άλλη όψη των εορτασμών για την έναρξη του Παγκόσμιου Κυπέλλου στο Μεξικό ήταν τα συνθήματα διαμαρτυρίας των διαδηλωτών και η αντίδραση των ΜΑΤ.
  • Χιλιάδες διαδηλωτές, απαιτώντας δικαιοσύνη για τους αγνοούμενους από τα καρτέλ ναρκωτικών, συγκρούστηκαν με την αστυνομία, με χαρακτηριστικό σύνθημα «Μεξικό, πρωταθλητής των εξαφανίσεων!».
  • Οι δυνάμεις ασφαλείας εκτόξευσαν δακρυγόνα για να διαλύσουν τους διαδηλωτές, ενώ σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν και στο Fan Fest της πρωτεύουσας λόγω του πλήθους και των φραγμάτων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η άλλη όψη των εορτασμών για την έναρξη του Παγκόσμιου Κυπέλλου, που έγιναν ακόμη μεγαλύτερες με τη νίκη του Μεξικού με 2-0 επί της Νότιας Αφρικής στο στάδιο Azteca, ήταν τα συνθήματα διαμαρτυρίας των διαδηλωτών κατά των καρτέλ και η αντίδραση των ΜΑΤ, των οποίων η αποστολή ήταν να τους εμποδίσουν να αμαυρώσουν τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου.

Μουντιάλ 2026: H FIFA απαγορεύει βουβουζέλες, σφυρίχτρες, λέιζερ και βαφές σωμάτων στις κερκίδες

Οι χιλιάδες διαδηλωτές άρχισαν να συγκεντρώνονται γύρω από το στάδιο νωρίς το πρωί της Πέμπτης, αλλά συνάντησαν ισχυρή αστυνομική παρουσία.

Μια ομάδα που απαιτούσε δικαιοσύνη για τις δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους από τη δράση των καρτέλ των ναρκωτικών που έχουν βυθίσει τη χώρα στο πένθος αφαίρεσε τα εμπόδια που προστάτευαν την περίμετρο του σταδίου και συγκρούστηκε με τους αστυνομικούς που το φρουρούσαν. Οπλισμένοι με ξύλα και ρόπαλα, μια άλλη ομάδα νέων από το «Black Block» έσπασε τα παράθυρα των αστυνομικών οχημάτων.

«Μεξικό, πρωταθλητής των εξαφανίσεων!» ήταν ένα από τα συνθήματα που επαναλαμβάνονταν πιο συχνά από τους διαδηλωτές, από διαφορετικές ομάδες που αντιδρούν στη διοργάνωση ενός ακόμη Παγκοσμίου Κυπέλλου από το Μεξικό, ενώ παλεύει με τη βία του οργανωμένου εγκλήματος.

Οι πιο επιθετικές ενέργειες ξεκίνησαν από διαδηλωτές με καλυμμένα χαρακτηριστικά εκ του λεγόμενου «Black Block», που επιτέθηκαν στους αστυνομικούς με πέτρες, ξύλα, ακόμη και με τα μεταλλικά κιγκλιδώματα που χρησιμοποιούνταν για να μπλοκάρουν τα σημεία πρόσβασης.

Τα επεισόδια έξω από το γήπεδο της πρεμιέρας/ REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Σχηματίζοντας μια γραμμή και προστατευμένες από μεγάλες ασπίδες, οι αστυνομικοί αντιστάθηκαν και βάδισαν για να αναγκάσουν τους διαδηλωτές να υποχωρήσουν, στόχος των οποίων ήταν να εισέλθουν στην περίμετρο του Σταδίου Azteca.

Οι δυνάμεις ασφαλείας εκτόξευσαν δακρυγόνα για να προσπαθήσουν να διαλύσουν τους διαδηλωτές, οι οποίοι έτρεχαν γύρω από το αθλητικό συγκρότημα. Στις προσπάθειες περιορισμού συμμετείχαν και έφιπποι αστυνομικοί.

Στην καρδιά της πρωτεύουσας, εκτυλίχθηκαν επίσης σκηνές χάους καθώς χιλιάδες οπαδοί προσπάθησαν να εισέλθουν στην περιοχή του Fan Fest που βρίσκεται στο Zócalo, την τεράστια κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας. Η πλατεία περιβαλλόταν από φράχτες λόγω πρόσφατων διαμαρτυριών ενός σωματείου εκπαιδευτικών που έχει κατασκηνώσει στη γύρω περιοχή για ενάμιση εβδομάδα.

Τα μεγάλα μεταλλικά φράγματα που έκλειναν την περίμετρο διέκοψαν τη ροή πρόσβασης για τις χιλιάδες Μεξικανούς οπαδούς που ήθελαν να παρακολουθήσουν την εθνική τους ομάδα σε μια γιγαντιαία οθόνη στην τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Σταματήστε να σπρώχνετε και να σπρώχνετε, υπάρχουν παιδιά εδώ, συμπεριφέρεστε σαν ζώα!» φώναξε ένας δημοτικός αξιωματούχος μέσω μεγαφώνου καθώς προσπαθούσε να ελέγξει το πλήθος.

Μερικοί οπαδοί πέταξαν μπουκάλια νερού και εναλλάσσονταν με προσβολές κατά της αστυνομίας που φρουρούσε την περιοχή με συνθήματα υποστήριξης της μεξικανικής ομάδας.

Πηγή: AFP

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ