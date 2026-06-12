Διαμαρτυρίες και συγκρούσεις με την αστυνομία: Η άλλη όψη της έναρξης του Μουντιάλ στο Μεξικό – ΒΙΝΤΕΟ

Η άλλη όψη των εορτασμών για την έναρξη του Παγκόσμιου Κυπέλλου, που έγιναν ακόμη μεγαλύτερες με τη νίκη του Μεξικού με 2-0 επί της Νότιας Αφρικής στο στάδιο Azteca, ήταν τα συνθήματα διαμαρτυρίας των διαδηλωτών κατά των καρτέλ και η αντίδραση των ΜΑΤ, των οποίων η αποστολή ήταν να τους εμποδίσουν να αμαυρώσουν τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου.

Οι χιλιάδες διαδηλωτές άρχισαν να συγκεντρώνονται γύρω από το στάδιο νωρίς το πρωί της Πέμπτης, αλλά συνάντησαν ισχυρή αστυνομική παρουσία.

Μια ομάδα που απαιτούσε δικαιοσύνη για τις δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους από τη δράση των καρτέλ των ναρκωτικών που έχουν βυθίσει τη χώρα στο πένθος αφαίρεσε τα εμπόδια που προστάτευαν την περίμετρο του σταδίου και συγκρούστηκε με τους αστυνομικούς που το φρουρούσαν. Οπλισμένοι με ξύλα και ρόπαλα, μια άλλη ομάδα νέων από το «Black Block» έσπασε τα παράθυρα των αστυνομικών οχημάτων.

«Μεξικό, πρωταθλητής των εξαφανίσεων!» ήταν ένα από τα συνθήματα που επαναλαμβάνονταν πιο συχνά από τους διαδηλωτές, από διαφορετικές ομάδες που αντιδρούν στη διοργάνωση ενός ακόμη Παγκοσμίου Κυπέλλου από το Μεξικό, ενώ παλεύει με τη βία του οργανωμένου εγκλήματος.

Οι πιο επιθετικές ενέργειες ξεκίνησαν από διαδηλωτές με καλυμμένα χαρακτηριστικά εκ του λεγόμενου «Black Block», που επιτέθηκαν στους αστυνομικούς με πέτρες, ξύλα, ακόμη και με τα μεταλλικά κιγκλιδώματα που χρησιμοποιούνταν για να μπλοκάρουν τα σημεία πρόσβασης.

Σχηματίζοντας μια γραμμή και προστατευμένες από μεγάλες ασπίδες, οι αστυνομικοί αντιστάθηκαν και βάδισαν για να αναγκάσουν τους διαδηλωτές να υποχωρήσουν, στόχος των οποίων ήταν να εισέλθουν στην περίμετρο του Σταδίου Azteca.

Οι δυνάμεις ασφαλείας εκτόξευσαν δακρυγόνα για να προσπαθήσουν να διαλύσουν τους διαδηλωτές, οι οποίοι έτρεχαν γύρω από το αθλητικό συγκρότημα. Στις προσπάθειες περιορισμού συμμετείχαν και έφιπποι αστυνομικοί.

🚨 Una persona vestida de negro lanzó una botella de PET hacia elementos policiales que replegaban a manifestantes en el puente de Acoxpa, en las inmediaciones del Estadio Azteca. Tras el incidente, elementos de seguridad intentaron alcanzarlo, pero la persona logró alejarse del… pic.twitter.com/gKumvzYJuV — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 11, 2026

Στην καρδιά της πρωτεύουσας, εκτυλίχθηκαν επίσης σκηνές χάους καθώς χιλιάδες οπαδοί προσπάθησαν να εισέλθουν στην περιοχή του Fan Fest που βρίσκεται στο Zócalo, την τεράστια κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας. Η πλατεία περιβαλλόταν από φράχτες λόγω πρόσφατων διαμαρτυριών ενός σωματείου εκπαιδευτικών που έχει κατασκηνώσει στη γύρω περιοχή για ενάμιση εβδομάδα.

🔴 Porros agreden a policías en una de las puertas del Estadio Azteca. Policía resiste agresión de encapuchados violentos. pic.twitter.com/C3l9QFAKQE — Hans Salazar 🇲🇽🇵🇸🇨🇺 (@Hans2412) June 11, 2026

Τα μεγάλα μεταλλικά φράγματα που έκλειναν την περίμετρο διέκοψαν τη ροή πρόσβασης για τις χιλιάδες Μεξικανούς οπαδούς που ήθελαν να παρακολουθήσουν την εθνική τους ομάδα σε μια γιγαντιαία οθόνη στην τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Σταματήστε να σπρώχνετε και να σπρώχνετε, υπάρχουν παιδιά εδώ, συμπεριφέρεστε σαν ζώα!» φώναξε ένας δημοτικός αξιωματούχος μέσω μεγαφώνου καθώς προσπαθούσε να ελέγξει το πλήθος.

Μερικοί οπαδοί πέταξαν μπουκάλια νερού και εναλλάσσονταν με προσβολές κατά της αστυνομίας που φρουρούσε την περιοχή με συνθήματα υποστήριξης της μεξικανικής ομάδας.

Πηγή: AFP