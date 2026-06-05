Μουντιάλ 2026: H FIFA απαγορεύει βουβουζέλες, σφυρίχτρες, λέιζερ και βαφές σωμάτων στις κερκίδες

Η FIFA έχει θεσπίσει αυστηρούς κανόνες συμπεριφοράς για τους φιλάθλους στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, απαγορεύοντας αντικείμενα όπως βουβουζέλες, σφυρίχτρες, συσκευές λέιζερ και βαφές σωμάτων. Ο κώδικας συμπεριφοράς περιλαμβάνει επίσης απαγορεύσεις για εισβολές στον αγωνιστικό χώρο και δημόσια γυμνότητα, με τους παραβάτες να κινδυνεύουν με απομάκρυνση από τα γήπεδα. Το διευρυμένο Παγκόσμιο Κύπελλο θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η FIFA απαγόρευσε τη χρήση βουβουζέλων, σφυριχτρών, συσκευών λέηζερ και βαφών σωμάτων στις κερκίδες των γηπέδων του Μουντιάλ 2026 σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.
  • Οι βουβουζέλες, γνωστές από το Μουντιάλ του 2010, απαγορεύονται λόγω του μονότονου και δυνατού ήχου τους, μαζί με σφυρίχτρες και αεροκόρνες.
  • Επίσης, απαγορεύονται η βαφή σώματος ως ένδυση, οι εισβολές στον αγωνιστικό χώρο, η δημόσια γυμνότητα και τα επαναχρησιμοποιούμενα μπουκάλια νερού, με τους παραβάτες να κινδυνεύουν με απομάκρυνση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Οι φίλαθλοι που σκοπεύουν να μεταφέρουν την… ατμόσφαιρα των κερκίδων στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα πρέπει να αφήσουν τις βουβουζέλες στο σπίτι τους, καθώς η FIFA απαγόρευσε τη χρήση τους στις εγκαταστάσεις που θα φιλοξενήσουν τη διοργάνωση στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, μέσω του επίσημου κώδικα συμπεριφοράς στα γήπεδα. Ταυτόχρονα, η FIFA προχωρά σε μια σειρά αυστηρών απαγορεύσεων προς τους οπαδούς των εθνικών ομάδων που θέλουν να παρακολουθήσουν τα ματς στις κερκίδες, με τη λίστα των μη επιτρεπόμενων αντικειμένων και συμπεριφορών να περιλαμβάνει συσκευές λέιζερ, σφυρίχτρες και βαμμένα σχέδια πάνω στο σώμα.

Οι βουβουζέλες, τα χαρακτηριστικά πλαστικά πνευστά όργανα με τον μακρύ σωλήνα, αποτελούν παραδοσιακό στοιχείο των ποδοσφαιρικών αγώνων στη Νότια Αφρική και έγιναν παγκοσμίως γνωστές κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ του 2010.

Παρά τη δημοτικότητά τους, έχουν δεχθεί έντονη κριτική εξαιτίας του συνεχούς μονότονου ήχου που παράγουν, ο οποίος συχνά παρομοιάζεται με βουητό σμήνους μελισσών. Μαζί με τις βουβουζέλες, η FIFA απαγόρευσε επίσης τις σφυρίχτρες, τις αεροκόρνες και κάθε άλλη συσκευή παραγωγής υπερβολικά δυνατού θορύβου σε όλα τα 16 γήπεδα που θα χρησιμοποιηθούν στη διοργάνωση.

Εκτός λίστας επιτρεπόμενων αντικειμένων βρίσκονται επίσης οι συσκευές που εκπέμπουν ακτίνες λέιζερ, οι δείκτες λέιζερ και κάθε παρόμοιος εξοπλισμός. Ο κανονισμός περιλαμβάνει ακόμη ειδικές αναφορές στη συμπεριφορά των θεατών, διευκρινίζοντας ότι η βαφή σώματος ή τα σχέδια πάνω στο σώμα δεν θεωρούνται ένδυση.

Παράλληλα, απαγορεύονται αυστηρά οι εισβολές στον αγωνιστικό χώρο, η δημόσια γυμνότητα, καθώς και η αφαίρεση ρούχων με τρόπο που αποκαλύπτει ιδιωτικά μέρη του σώματος. Η FIFA αποφάσισε επίσης να μην επιτρέψει την είσοδο επαναχρησιμοποιούμενων μπουκαλιών νερού στα γήπεδα, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον κώδικα συμπεριφοράς, όσοι παραβιάζουν τους κανονισμούς ενδέχεται να μην τους επιτραπεί η είσοδος στις εγκαταστάσεις ή να απομακρυνθούν από το γήπεδο κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Το διευρυμένο Παγκόσμιο Κύπελλο των 48 ομάδων, που θα φιλοξενηθεί από κοινού σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου. Η διοργάνωση θα ανοίξει με την αναμέτρηση του Μεξικού απέναντι στη Νότια Αφρική στις 11 Ιουνίου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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