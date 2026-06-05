Λίβερπουλ: Εποχή… Ιραόλα στους «Reds» – Υπέγραψε διετές συμβόλαιο

Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε την Πέμπτη (4/6) την πρόσληψη του Αντόνι Ιραόλα στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, με τον πρώην προπονητή της Μπόρνμουθ να υπογράφει διετές συμβόλαιο συνεργασίας, έως το καλοκαίρι του 2028.

Ο 43χρονος Ισπανός τεχνικός διαδέχεται τον Άρνε Σλοτ στον πάγκο των «Reds» και αναλαμβάνει την ομάδα ενόψει της σεζόν 2026-27. Η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου επέλεξε τον Βάσκο προπονητή μετά την εντυπωσιακή πορεία του στην Premier League με την Μπόρνμουθ, την οποία οδήγησε για πρώτη φορά στην ιστορία της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

«Δεν χρειάζονται πολλά για να σε προσελκύσει η Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ είναι η Λίβερπουλ», δήλωσε ο Ισπανός τεχνικός στην επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου.

«Προφανώς η ατμόσφαιρα, οι φίλαθλοι, ο ίδιος ο σύλλογος, οι ποδοσφαιριστές, η δυνατότητα να προπονήσω παίκτες κορυφαίου επιπέδου και η ευκαιρία να διεκδικήσω τίτλους είναι στοιχεία που κάνουν αυτή τη θέση εξαιρετικά ελκυστική.

Πιστεύω πως δύσκολα μπορεί κανείς να βρει κάτι πιο ελκυστικό από αυτό. Είναι πραγματικά σπάνιο. Γι’ αυτό είμαι πολύ ενθουσιασμένος που ξεκινώ αυτή τη νέα πρόκληση», τόνισε ο Βάσκος τεχνικός λίγο μετά τις υπογραφές.

Ο Ιραόλα πραγματοποιεί το μεγαλύτερο βήμα της προπονητικής του καριέρας, ύστερα από μία τριετία στην Μπόρνμουθ. Ο Ισπανός ανέλαβε τα «κεράσια» το 2023 και παρουσίασε σταθερά ανοδική πορεία, με την ομάδα να καταλαμβάνει διαδοχικά τη 12η, την 9η και την 6η θέση στο πρωτάθλημα.

Η έκτη θέση έδωσε στην Μπόρνμουθ το εισιτήριο για τη League Phase του Europa League, επίτευγμα που αποτέλεσε ιστορική στιγμή για τον αγγλικό σύλλογο. Η δουλειά του Ιραόλα, το έντονο αγωνιστικό στυλ και η επιθετική φιλοσοφία του έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφαση της Λίβερπουλ να του εμπιστευτεί την επόμενη ημέρα της ομάδας.

Η ανακοίνωση της Λίβερπουλ

Στην ανακοίνωση της Λίβερπουλ αναφέρεται: «Η Λίβερπουλ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο Αντόνι Ιραόλα συμφώνησε να γίνει ο νέος προπονητής της ομάδας ενόψει της σεζόν 2026-27. Ο 43χρονος θα αναλάβει τα ηνία στο Άνφιλντ για να διαδεχθεί τον Άρνε Σλοτ, ο οποίος αποχώρησε από τους Ρεντς το Σάββατο. Ο Ιραόλα φτάνει, έπειτα από τρεις εντυπωσιακές σεζόν στην Πρέμιερ Λιγκ με την Μπόρνμουθ, οδηγώντας την στην Ευρώπη για πρώτη φορά στην ιστορία της, τερματίζοντας στην έκτη θέση του βαθμολογικού πίνακα τον περασμένο μήνα.

Γεννημένος στην περιοχή των Βάσκων της βόρειας Ισπανίας, ο Ιραόλα απόλαυσε μια μακρά καριέρα ως παίκτης, αγωνιζόμενος κυρίως ως δεξιός μπακ και πραγματοποιώντας περισσότερες από 500 εμφανίσεις για την Αθλέτικ Κλαμπ σε 12 σεζόν. Κέρδισε επίσης επτά συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Ισπανίας πριν μετακομίσει στη Νέα Υόρκη Σίτι μεταξύ 2015 και 2016, πριν κρεμάσει τα παπούτσια του.

Τα πρώτα βήματα του Ιραόλα στην προπονητική έγιναν το καλοκαίρι του 2018, όταν ανέλαβε τον έλεγχο της ΑΕΚ Λάρνακας και τη βοήθησε να κατακτήσει το Σούπερ Καπ Κύπρου. Μια θητεία στην ισπανική ομάδα της δεύτερης κατηγορίας, Μιράντες, προηγήθηκε της μεταγραφής του στη Ράγιο Βαγιεκάνο το 2020, την οποία οδήγησε στην άνοδο στη La Liga στην πρώτη του θητεία ως προπονητής.

Στη συνέχεια, μόλις τρία χρόνια αργότερα, η Premier League τον κάλεσε και ο Ιραόλα διορίστηκε προπονητής της Μπόρνμουθ.

Η δουλειά του στα Κεράσια τράβηξε την προσοχή, με αποκορύφωμα την επίτευξη της ευρωπαϊκής πρόκρισης την περασμένη σεζόν, μετά από ένα αξιοσημείωτο σερί 18 αγώνων αήττητο στο δεύτερο μισό της σεζόν, που εξασφάλισε την έκτη θέση.

Τώρα ο Ιραόλα εντάσσεται στη Λίβερπουλ, όπου θα ξεκινήσει την προετοιμασία των Reds για την επερχόμενη σεζόν».

“I want to become one more of you.” ✊ pic.twitter.com/EN38rKmKRz — Liverpool FC (@LFC) June 4, 2026

Ο Βάσκος τεχνικός είχε ξεκινήσει την προπονητική του πορεία από την ΑΕΚ Λάρνακας, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε στη Μιράντες και στη Ράγιο Βαγιεκάνο. Με την ισπανική ομάδα πέτυχε την άνοδο στη LaLiga και ενίσχυσε το προπονητικό του προφίλ, πριν κάνει το μεγάλο βήμα στην Αγγλία.

Ο Ιραόλα αναμένεται να έχει ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό της νέας σεζόν, ενώ η Λίβερπουλ επιδιώκει να επιστρέψει στη διεκδίκηση τίτλων σε Αγγλία και Ευρώπη. Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν γίνει γνωστά, το ανεπίσημο ντεμπούτο του στον πάγκο των «Reds» αναμένεται να γίνει στις 25 Ιουλίου, σε φιλικό παιχνίδι απέναντι στη Σάντερλαντ.