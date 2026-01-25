Ιράν: Οι νεκροί διαδηλωτές ξεπερνούν τους 30.000, σύμφωνα με το TIME – Άνευ προηγούμενη σφαγή μόνο σε δύο ήμερες ταραχών

Μια δραματική εικόνα αιματοχυσίας αναδύεται από το εσωτερικό του Ιράν, καθώς στοιχεία που αποδίδονται από το περιοδικό TIME σε αξιωματούχους του υπουργείου Υγείας της χώρας και σε γιατρούς κάνουν λόγο για αριθμό νεκρών που ενδέχεται να ξεπερνά κάθε πρόσφατο ιστορικό προηγούμενο, μετατρέποντας τις πρόσφατες διαδηλώσεις σε μία από τις πιο φονικές καταστολές των τελευταίων δεκαετιών.

Έως και 30.000 άνθρωποι ενδέχεται να σκοτώθηκαν στους δρόμους του Ιράν μόνο στις 8 και 9 Ιανουαρίου, σύμφωνα με δύο ανώτερους αξιωματούχους του ιρανικού υπουργείου Υγείας, οι οποίοι μίλησαν στο TIME.

Όπως ανέφεραν, τόσοι πολλοί άνθρωποι σφαγιάστηκαν από τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας εκείνη την Πέμπτη και την Παρασκευή, ώστε το κράτος αδυνατούσε να διαχειριστεί τον αριθμό των νεκρών: τα αποθέματα σάκων για πτώματα εξαντλήθηκαν και στη θέση των ασθενοφόρων χρησιμοποιήθηκαν νταλίκες.

Δεκάδες χιλιάδες νεκροί

Ο εσωτερικός απολογισμός των νεκρών από την κυβέρνηση, που δεν είχε αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα, ξεπερνά κατά πολύ τον αριθμό των 3.117 που ανακοινώθηκε στις 21 Ιανουαρίου από σκληροπυρηνικούς του καθεστώτος, οι οποίοι αναφέρονται απευθείας στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Το νούμερο των 30.000 είναι επίσης πολύ υψηλότερο από τους απολογισμούς που καταρτίζουν ακτιβιστικές ομάδες.

Μέχρι το Σάββατο, το Human Rights Activists News Agency με έδρα τις ΗΠΑ ανέφερε ότι είχε επιβεβαιώσει 5.459 θανάτους και ερευνούσε άλλους 17.031.

Το TIME σημειώνει ότι δεν κατέστη δυνατό να επαληθεύσει ανεξάρτητα αυτούς τους αριθμούς. Ο απολογισμός εκείνων των δύο ημερών του υπουργείου Υγείας ευθυγραμμίζεται περίπου με έναν αριθμό νεκρών που συγκέντρωσαν γιατροί και διασώστες και ο οποίος επίσης κοινοποιήθηκε στο TIME.

Σύμφωνα με αυτή την κρυφή καταγραφή θανάτων από νοσοκομεία, ο αριθμός ανερχόταν σε 30.304 μέχρι την Παρασκευή, όπως ανέφερε ο δρ. Αμίρ Παράστα, Γερμανοϊρανός οφθαλμοχειρουργός που συνέταξε σχετική έκθεση.

Ο Παράστα διευκρίνισε ότι αυτός ο αριθμός δεν περιλαμβάνει θανάτους διαδηλωτών που καταγράφηκαν σε στρατιωτικά νοσοκομεία, όπου οι σοροί μεταφέρονταν απευθείας στα νεκροτομεία, ούτε περιστατικά σε περιοχές στις οποίες δεν έφτασε η έρευνα.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ιράν έχει αναφέρει ότι διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε περίπου 4.000 τοποθεσίες σε ολόκληρη τη χώρα.

«Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην πραγματικότητα», δήλωσε ο δρ. Παράστα. «Αλλά νομίζω ότι οι πραγματικοί αριθμοί είναι ακόμη πολύ υψηλότεροι».

Άνευ προηγούμενου αιματηρή καταστολή

Μια σφαγή τέτοιας κλίμακας, σε διάστημα μόλις 48 ωρών, οδήγησε ειδικούς στις μαζικές δολοφονίες να αναζητούν ιστορικά ανάλογα.

«Οι περισσότερες εξάρσεις μαζικών φόνων δεν προέρχονται από πυροβολισμούς», δήλωσε ο Λες Ρόμπερτς, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια και ειδικός στην επιδημιολογία των βίαιων θανάτων.

«Στο Χαλέπι [της Συρίας] και στη Φαλούτζα [του Ιράκ], όταν σημειώθηκαν τόσο υψηλοί αριθμοί θανάτων μέσα σε λίγες ημέρες, αυτό αφορούσε κυρίως εκρηκτικά με ορισμένους πυροβολισμούς».

Η μόνη ιστορική αναλογία που προσφέρουν διαδικτυακές βάσεις δεδομένων εντοπίζεται στο Ολοκαύτωμα.

Στα περίχωρα του Κιέβου, στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου 1941, ναζιστικά αποσπάσματα θανάτου εκτέλεσαν 33.000 Ουκρανούς Εβραίους με πυροβολισμούς σε μια χαράδρα γνωστή ως Μπάμπιν Γιαρ.

«Πεδία θανάτου»

Στο Ιράν, τα «πεδία θανάτου» απλώθηκαν σε όλη τη χώρα, όπου από τις 28 Δεκεμβρίου εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες είχαν βγει στους δρόμους φωνάζοντας αρχικά συνθήματα για μια οικονομία σε ελεύθερη πτώση και στη συνέχεια για την ανατροπή του ισλαμικού καθεστώτος.

Κατά την πρώτη εβδομάδα, οι δυνάμεις ασφαλείας αντιμετώπισαν ορισμένες διαδηλώσεις χρησιμοποιώντας κυρίως μη θανατηφόρα μέσα, ενώ αξιωματούχοι υιοθετούσαν και συμφιλιωτική γλώσσα, δημιουργώντας εικόνα αβεβαιότητας για την αντίδραση του καθεστώτος.

Αυτό άλλαξε το Σαββατοκύριακο που ξεκίνησε στις 8 Ιανουαρίου.

Οι διαδηλώσεις κορυφώθηκαν, καθώς αντιπολιτευόμενες ομάδες, μεταξύ των οποίων και ο Ρεζά Παχλαβί, εξόριστος γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν, καλούσαν τον κόσμο να κατέβει μαζικά στους δρόμους, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε τις δεσμεύσεις του να τους προστατεύσει.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονταν στους δρόμους όταν οι αρχές διέκοψαν το διαδίκτυο και κάθε άλλη επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο από κινητά τηλέφωνα, ελεύθεροι σκοπευτές στις ταράτσες και φορτηγά εξοπλισμένα με βαριά πολυβόλα άνοιξαν πυρ.

Την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, αξιωματούχος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποίησε από την κρατική τηλεόραση όσους θα τολμούσαν να βγουν στους δρόμους: «Αν σας χτυπήσει μια σφαίρα, μην παραπονεθείτε».