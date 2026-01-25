Αγέλη αγριογούρουνων μέσα σε οικισμό στη Φούρκα Χαλκιδικής – Ανήσυχοι οι κάτοικοι – ΒΙΝΤΕΟ

Ανησυχία και προβληματισμό προκαλεί η συχνή παρουσία αγριογούρουνων και άλλων άγριων ζώων σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι ειδικοί συνιστούν σε περίπτωση, που κάποιος έρθει σε επαφή με άγρια ζώα να διατηρήσει την ψυχραιμία του, να απομακρυνθεί και να ενημερώσει τις Αρχές.

Σήμερα στις 8 το πρωί, μια αγέλη αγριογούρουνων μαζί με τα μικρά βγήκε για την πρωινή της βόλτα έξω από τις αυλές των σπιτιών, στον οικισμό Πανεπιστημιακών Αριστοτελείου Πανεπιστημιίου Θεσσαλονίκης «Παπακυρίτση», στη Φούρκα Χαλκιδικής, όπως κατέγραψαν με το κινητό τους τηλέφωνο κάτοικοι της περιοχής.

Όπως λένε στην ΕΡΤ, άγρια ζώα εμφανίζονται ολοένα και συχνότερα, κινούνται σε μεγάλα κοπάδια και δεν τρομάζουν πλέον από την ανθρώπινη παρουσία.

Ιδιαίτερη ανησυχία υπάρχει για την ασφάλεια των οδηγών. Το τελευταίο διάστημα σημειώθηκαν δύο τροχαία ατυχήματα στην επαρχιακή οδό Κασσάνδρας – Σίβηρης όταν αγριογούρουνα πετάχτηκαν αιφνιδιαστικά στο οδόστρωμα.

Την ίδια ώρα, κάτοικοι στο Χέρσο του Κιλκίς αντίκρισαν έναν μαύρο λύκο να κινείται ελάχιστα μέτρα έξω από τα πρώτα σπίτια του χωριού. Στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης οι επισκέψεις λύκων πληθαίνουν, με τη Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με περιβαλλοντικές οργανώσεις να προχωρούν σε επιχειρήσεις απώθησης με drones, κρότου λάμψης και νυχτερινό φακό.

Οι ειδικοί συνιστούν σε περίπτωση, που κάποιος έρθει σε επαφή με άγρια ζώα να διατηρήσει την ψυχραιμία του, να απομακρυνθεί και να ενημερώσει τις Αρχές.