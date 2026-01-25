Έντι Ράμα: Ο Αλβανός πρωθυπουργός σπούδασε στο Χάρβαρντ με ελληνική υποτροφία

Το μακρινό 2004, ο τότε δήμαρχος Τιράνων, Έντι Ράμα τιμήθηκε με το βραβείο World Mayor για την αναμόρφωση της εικόνας της πόλης του. Ως πρώην καλλιτέχνης, είχε την ιδέα να ζητήσει από τους κατοίκους να βάψουν τα σπίτια τους αλλάζοντας τη μουντή εικόνα της αλβανικής πρωτεύουσας, κάτι που θεωρήθηκε πρωτοποριακό και του χάρισε πολλές διακρίσεις.

Έντονη προσωπικότητα, που είχε «πείνα για δόξα» και ήταν «επιθετικός στις φιλοδοξίες του», σύμφωνα με όσους τον γνωρίζουν, ο Αλβανός πολιτικός παρουσιαζόταν τότε ως ένας από τους μελλοντικούς ηγέτες που είχε ανάγκη η ευρύτερη περιοχή.

Ελληνική υποτροφία για το Χάρβαρντ

Λίγα χρόνια νωρίτερα, ένα ελληνικό Ίδρυμα είχε εστιάσει σε προσωπικότητες που είχαν ήδη θεσμικό πόστο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τους πρόσφερε τη δυνατότητα σπουδών στο Χάρβαρντ με υποτροφία. Ήταν το Ίδρυμα Κόκκαλη, με αντιπρόεδρο τότε τη Νίκη Τζαβέλλα, που είχε την ευθύνη του προγράμματος. Κάθε χρόνο υποβάλλονταν αιτήσεις από διάφορες χώρες και επιλεγόταν ένα πρόσωπο για το επιμορφωτικό πρόγραμμα του κορυφαίου πανεπιστημίου.

Ο Ράμα επελέγη να παρακολουθήσει την επιμόρφωση που είχε σχεδιαστεί για στελέχη θεσμικών οργάνων και κυβερνήσεων, καθώς πληρούσε τις προϋποθέσεις που ήθελε το Χάρβαρντ, μεταξύ των οποίων η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Επίσης, είχε θεωρηθεί ανοιχτό μυαλό και πολλά υποσχόμενος πολιτικός για μια χώρα που είχε ανάγκη από πολιτικούς με διεθνείς ορίζοντες. Παίρνοντας το «πράσινο φως», ο Ράμα έγινε ο ένας από τους δύο υποτρόφους που είχαν επιλεγεί από την Αλβανία όσα χρόνια διαρκούσε το πρόγραμμα. Ο δεύτερος ήταν ο Ντριτάν Πρίφτι, που διετέλεσε υπουργός και έφυγε από τη ζωή το 2017 νικημένος από τη λευχαιμία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», όσοι συναναστρέφονταν εκείνη την εποχή τον Έντι Ράμα κάνουν λόγο για έναν… φιλέλληνα που ήθελε να κάνει την Αλβανία όπως την Ελλάδα. Μάλιστα, είχε προσπαθήσει να αξιοποιήσει τη Διασπορά της Αλβανίας αντιγράφοντας τη χώρα μας. Ωστόσο, οι Αλβανοί που ζούσαν στο εξωτερικό, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες, του αρνήθηκαν τη στήριξη και το σχέδιό του δεν βρήκε ανταπόκριση.

Η επίθεση στον Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο του CNN και η αναδίπλωση

Πρόσφατα, όμως, ο Αλβανός πρωθυπουργός δεν δίστασε να καταφερθεί κατά της Ελλάδας από ένα διεθνές βήμα, κατά τη διάρκεια της Συνόδου για την αειφόρο ανάπτυξη στο Αμπου Ντάμπι, ξεχνώντας ότι κάποτε αυτή η χώρα τον βοήθησε. Εκνευρισμένος με τον Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο Τζον Ντεφτέριος, που πρόφερε λάθος το όνομά του, σχολίασε: «Αυτό κάνετε, πάντα υποτιμάτε τους ανθρώπους, γιατί νομίζετε ότι έχετε μονοπώλιο στη Φιλοσοφία και είστε απόγονοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, αλλά δεν είστε».

Τα λόγια του προς τον δημοσιογράφο που συντόνιζε τη συζήτηση προκάλεσαν αντιδράσεις στην Ελλάδα και ένα πλήθος από ειρωνικά σχόλια εις βάρος του Ράμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναγκάζοντάς τον να ανασκευάσει και να υποστηρίξει ότι έκανε χιούμορ.

«Είμαι πραγματικά έκπληκτος από την αντίδραση ορισμένων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στην Αθήνα και κάποιου Ελληνα πολιτικού σχετικά με μία αναφορά που κάθε άλλο παρά προκατάληψη είχε και που ήταν εμποτισμένη με φιλικό χιούμορ…», έγραψε ο Ράμα, κάνοντας, όμως, την ίδια ώρα λόγο για «δημόσια επίθεση με εθνικιστικό πάθος» από τα ελληνικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Νίκη Τζαβέλλα: «Ο Εντι Ράμα μισεί την Ελλάδα γιατί τον σπούδασε»

Με μία αιχμηρή ανάρτηση σχολίασε τα λόγια του Ράμα η οικονομολόγος Νίκη Τζαβέλλα, που ήταν υπεύθυνη για την επιλογή των υποτρόφων και τον έστειλε στο Χάρβαρντ. «Δικαιούμαι να χαρακτηρίζω τον αγνώμονα αχάριστο. Ίσως έχω προσφέρει περισσότερα στην Αλβανία απ’ ό,τι αυτός. Με κορυφαίο λάθος μου ότι τον επέλεξα να σπουδάσει ο πρωτόγονος στο Χάρβαρντ με υποτροφία ελληνικού Ιδρύματος. Γι’ αυτό μισεί την Ελλάδα. Γιατί από ημιάγριο δήμαρχο Τιράνων τον σπούδασε στην Αμερική. Αυτά, για να μην πω κι άλλα. Κανένας ασφαλέστερος εχθρός από αυτόν που έχεις ευεργετήσει!», έγραψε η Νίκη Τζαβέλλα στο Χ.

Το πρόγραμμα του Ιδρύματος Κόκκαλη -από το οποίο, σύμφωνα με τους καλά γνωρίζοντες, βγήκε μια λαμπρή γενιά πολιτικών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης- είχε σχεδιαστεί με τη συνεργασία του Αμερικανού ακαδημαϊκού Τζόζεφ Νάι, ο οποίος έχει γίνει γνωστός σε διεθνές επίπεδο ως εισηγητής της θεωρίας της soft power (της ήπιας ισχύος) για την πρόοδο μιας χώρας. Επί σειρά ετών, ο Νάι ήταν πρύτανης της Kennedy School of Government του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ.