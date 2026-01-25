Κολοσσός – Ολυμπιακός: Συμπλοκή ανάμεσα σε Πετρόπουλο και Βεζένκοφ – Αποβλήθηκε ο δεύτερος – ΒΙΝΤΕΟ

Επεισόδιο μεταξύ του Βεζένκοφ και του Πετρόπουλου σημειώθηκε στην αρχή της 4ης περιόδου του αγώνα «Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός», στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Με το σκορ 63-77 υπέρ του Ολυμπιακού, ο Βεζένκοφ έμπλεξε τα χέρια του στον Πετρόπουλο, ο παίκτης του Κολοσσού αντέδρασε και τον έσπρωξε. Ο Βούλγαρος απάντησε με γροθιά προς τον παίκτη του Κολοσσού με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σύρραξη εντός του παρκέ.

Ο Πετρόπουλος χρεώθηκε με αντιαθλητικό, ενώ ο Βεζένκοβ με αντιαθλητικό και αποβολή από το ματς με τον Ολυμπιακό να καταθέτει ένσταση για τη μη αποβολή του παίκτη του Κολοσσού.

Δείτε βίντεο: